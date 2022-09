Le premier budget de Valérie Dittli ou le dernier de Pascal Broulis? La question se pose. Jeudi, la nouvelle ministre des Finances a présenté un projet de budget de l’État de Vaud qui porte la patte de son prédécesseur. En avril, ce dernier avait confié que le Conseil d’État lui avait «donné la mission de préparer le budget 2023».

Résultat: tous les tropismes broulissiens sont encore là. Les recettes fiscales sont sous-estimées de 400 millions, en comparaison avec les comptes. Le déficit budgétaire est bricolé de manière à effleurer le «petit équilibre», histoire de réduire la marge de manœuvre du Grand Conseil. Et les communes découvrent, en lisant le communiqué de presse du Conseil d’État, que leurs finances sont péjorées par des déductions fiscales.

Dans la même tradition, le projet de budget laisse de côté les textes votés par le parlement. L’initiative Vassilis Venizelos, «300 millions pour la relance favorable à la transition énergétique», n’y figure pas. Alors que 200 millions ont été provisionnés à cet effet dans les écritures de bouclement des comptes 2021. La motion Jobin (baisse de 5 points du coefficient dès 2023) est reléguée à la rubrique «risques et incertitudes» de la présentation de Valérie Dittli.

«La rupture avec les années Broulis pourrait bien se produire maintenant»

La rupture avec les années Broulis pourrait bien se produire maintenant. Le projet de budget est sur la table. Le Grand Conseil va s’en saisir. Durant une grosse décennie, le PLR, le PS et les Verts ont chanté la même ritournelle: «Le budget, rien que le budget, tout le budget». En terre vaudoise, amender le projet élaboré par le Conseil d’État relevait du crime de lèse-majesté.

Mais la majorité au Conseil d’État a changé. La nouvelle ministre des Finances n’a pas l’assise de son prédécesseur et les équilibres au Grand Conseil paraissent moins clairs. Le soutien au budget ne semble plus automatique. Même les partis de la nouvelle majorité du gouvernement, regroupés dans l’Alliance vaudoise (PLR, UDC, Centre), se montrent tièdes. Des amendements sont déjà annoncés, notamment pour des baisses fiscales. Minoritaire, la gauche veut également avancer ses solutions pour préserver le pouvoir d’achat des Vaudois.

Bref, en décembre on n’aura peut-être plus d’électricité, mais on aura un débat budgétaire. Les temps changent.

Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012.

