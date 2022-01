Vacciné, boosté ou non vacciné – Voici votre risque Omicron selon votre statut vaccinal Les contaminations dépassent les 20’000 cas par jour. La vice-présidente de la task force fédérale, Samia Hurst, fait le point sur les risques de maladie grave. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Samia Hurst, la vice-présidente de la task force, s’est livrée à une évaluation des risques entre vaccinés et non-vaccinés. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Omicron met le pied sur l’accélérateur pour contaminer les résidents suisses. Mardi, on dénombrait plus de 20’000 cas pour une journée. Et ce n’est qu’un début. La courbe devrait prendre une ascendance rapide qui pourrait dépasser les 30’000 contaminations par jour.

On pensait que la task force fédérale allait calculer plus précisément l’évolution de la pandémie pour les deux semaines qui viennent. Mais, dans son nouveau papier de position diffusé mardi, elle s’arrête curieusement dans ses graphiques à la date du 9 janvier et bloque son échelle des contaminations à 25’000.