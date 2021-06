Après le vote sur la burqa – Voile et mosquée, l’UDC veut endiguer l’islamisme Le parti va publier un nouveau papier de position sur l’islam radical en Suisse. Nous avons pu le lire. Arthur Grosjean

Mosquée à Winterthur. LAB

L’UDC remet le couvert sur l’islamisme. Après avoir triomphé en mars devant le peuple avec l’initiative qui interdisait le port de la burqa, elle veut aller beaucoup plus loin. Elle considère que l’extrémisme islamique en Suisse fait peser sur l’État de droit un danger majeur. Et de citer les prédicateurs de la haine dans les mosquées, les voyageurs suisses du djihad ou l’oppression des femmes et des filles.

Cette semaine, le parti dévoilera son nouveau papier de position sur l’islamisme. Nous avons pu le lire. Il contient toute une série d’interdictions et de cautèles contre ce qu’elle appelle «l’islam politique». Quelles sont les principales mesures avancées? En voici un résumé en trois points.