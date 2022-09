Photographie à Lausanne – Voir double en compagnie de Monique Jacot Photo Élysée présente l’exposition «La Figure et ses Doubles», tirée du corpus de la grande photographe romande. Boris Senff

Monique Jacot, Helena Zwiquer, Danseuse, Bienne, 1990. MONIQUE JACOT

Voir double ou plutôt doubler les perspectives. C’est ce que propose «Monique Jacot. La Figure et ses Doubles», petite mais très jolie exposition que propose Photo Élysée dans le hall d’UBS de la place St-François, à Lausanne. Deux ans après une présentation de ses œuvres plus graphiques (transferts de Polaroïd et héliogrammes) au Musée Jenisch de Vevey, l’institution lausannoise rappelle la singularité de celle qui, déjà en tant que photoreporter, déployait un regard volontiers complexe, multiple.

Monique Jacot, Cirque Knie, 1989. monique jacot

Tirée des fonds du musée – qui a acquis des pièces dès les années 1980 et comprend notamment toute l’archive des Polaroid SX-70, don de la photographe elle-même –, l’exposition actuelle tire un fil spécifique dans l’œuvre de Monique Jacot, Grand Prix Suisse de design 2020, mais finit par tisser une interprétation et un aspect féconds de son travail.

Échos et miroirs

Attentif aux dédoublements, le commissariat de Hannah Pröbsting souligne la persistance du motif et ses modulations au cours de la carrière de celle qui étudiait la photographie à Vevey dans les années 1950 et qui explora une – double – attraction pour le reportage de terrain et l’expérimentation visuelle. Les effets de miroir, les images dans l’image, les échos et jusqu’aux doubles très littéraux – une série sur des sœurs jumelles – font partie des gammes d’une Monique Jacot souvent malicieuse, qui apprécie au moins autant les dédoublements que les divergences et les parallèles.

Monique Jacot, Sans titre, 1995. MONIQUE JACOT

Si les jeux de collages formels de ses transferts incorporent des variations de l’ordre de la répétition, on trouve déjà une sensibilité de ce type dans ces reportages avec, par exemple, le rapprochement entre une paysanne et un bovin, dans sa fameuse série «Femmes de la terre» de 1989 ou, au contraire, en montrant le contraste entre des ouvrières d’une usine de textile et les publicités exhibant les mannequins de la marque dans «Cadences: l’usine au féminin», en 1999.

Le procédé ouvre régulièrement de nouveaux horizons de lecture dans l’image, souvent critiques, mais aussi sensoriels et de l’ordre d’un trouble optique réclamant une vigilance du regard. Une disposition à toujours cultiver.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.