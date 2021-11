Grain de sable - Voir la vie en rosé

Bon, ce n’est pas l’été mais il est temps de vous parler du vin rosé. Oui, parce que cet hybride viticole, pas vraiment rouge ni tout à fait blanc, est le seul vin qui continue à progresser dans un marché mondial qui a perdu près de 7% depuis 2007.

Notre exception a, elle, augmenté sa consommation de 13%. Plus d’un vin sur dix est un rosé désormais. Et nous autres Suisses sommes quatrièmes au classement des plus gros consommateurs par habitant (5,1 l/an).

Discutez avec des vignerons, peu aiment vraiment produire ce type de vin, et peu en boivent eux-mêmes, préférant ses deux grands frères aux caractères plus affirmés, plus complexes peut-être, plus prestigieux. Seules quelques caves créent des produits de gastronomie qui commencent à se faire une jolie place sur des tables prestigieuses.

«Un vin qui est une boisson comme une autre, un peu alcoolisée, un peu fraîche, un peu facile et pas trop chère.»

Mais il faut se rendre à l’évidence, le prix moyen du rosé est bien bas: 70 centimes d’euro pour l’espagnol, 3 € 70 pour le français. C’est bien un vin de supermarché, de terrasse, de fête, de jeunes. Un vin qui est une boisson comme une autre, un peu alcoolisée, un peu fraîche, un peu facile et pas trop chère. Mais ce sont pourtant des consommateurs qu’il ne faut pas négliger, des jeunes qui découvrent, qui n’ont pas encore la culture du vin dont la génération précédente a hérité.

La Suisse n’est pas armée pour lutter sur ce marché-là, avec des prix de production qui sont légitimement plus élevés. Mais elle fait des efforts pour se rapprocher des consommateurs moins passionnés, ceux qui ne viennent pas à la cave chercher la cuvée limitée du vigneron qu’ils connaissent, ceux qui se perdent dans les 62 appellations du vignoble helvète, ses 250 cépages, ses 1200 caves.

Ces clients-là veulent être rassurés par des noms qu’ils repèrent, des marques larges synonymes de qualité, qu’elles évoquent des murailles de vignes, des accessoires de cavalier ou des trains au Dézaley (pas de publicité!).

Certes, elles sont loin derrière des locomotives mondiales comme J.P. Chenet (85 millions de bouteilles, 4 millions en Suisse) ou Barefoot (plus de 200 millions). Mais elles se reconnaissent dans les rayons des magasins ou sur la carte du restaurant.

Les vins vaudois ont, eux, lancé leur marque Escargot Rouge cet automne – portée par une quarantaine de caves qui produisent selon un cahier des charges – pour exister en Suisse alémanique. Il est encore un peu tôt pour juger des résultats mais on peut s’inquiéter de la faible production de rouge 2021 qui ne poussera pas les producteurs à sortir cette sorte de gastéropode à côté de leur gamme traditionnelle. L’opération de lancement sera-t-elle suivie l’an prochain?

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

