Une «prospérité durable». L’expression est d’André Hoffmann, financier d’«Yvorne Grandeur Nature» par le biais de sa Fondation Mava et propriétaire de vignes dans la commune. «Il ne s’agit pas de sauver la nature, mais de créer un mode de production nouveau», annonçait l’industriel mercredi, lors du lancement du projet qui veut fédérer les vignerons de l’appellation chablaisienne autour d’une viticulture respectueuse de la biodiversité.

Nouveau? On ne parle pas ici de passer les 151 hectares de vignes d’Yvorne en bio. Ce n’est pas le style du vignoble emblématique du Chablais. Une seule vigneronne installée dans la commune est en bio, c’est Anne Müller. Et, ironie du calendrier, elle annonçait à sa clientèle la veille de la conférence de presse, dans un poème émouvant, que, de guerre lasse, elle pliait barrique.

Ce que le projet promet aux vignerons, justement, c’est l’inverse, soit la prospérité. On sait que l’appellation ambitionne d’obtenir, comme Dézaley et Calamin, une AOC Grand Cru. «Yvorne Grandeur Nature» est une étape vers cette reconnaissance cantonale d’excellence, dont on connaît l’incidence positive sur les ventes de vin.

Mais si l’on prend la peine de soulever un peu le feuillage du vignoble surplombé par la formidable Ovaille, et de potasser les 22 mesures – progressives mais contraignantes – du cahier des charges lié au projet, on se rend bien compte que si elles sont toutes appliquées d’ici à cinq ans, et si tous les producteurs adhèrent – 75% en sont déjà –, Yvorne sera bel et bien, label ou pas, la première appellation entièrement en culture biologique du canton.

L’annoncer tout de go serait un plus pour le consommateur, las de se débattre dans les labels et médailles en tous genres. Le taire en est un pour les producteurs, frileux à l’idée de signer pour une méthode risquée.

Mais il faut voir le verre à moitié plein. «Yvorne Grandeur Nature» n’est pas un green washing de plus. La présence dans son comité de la Fondation Mava et de Changins, mais aussi le grand travail d’inventaire naturel du site réalisé par le biologiste (et vigneron!) Raymond Delarze, en sont une preuve. Si quelques initiatives du même genre sont en cours, celle d’Yvorne a le mérite de vouloir fédérer. Elle a un autre mérite: elle livre un projet clés en main applicable dans tout le vignoble vaudois.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.