Voir une princesse de près nécessite quelques précautions Les invités du Canton et de la Ville de Lausanne à l'inauguration du buste du roi Rama IX sont priés de passer un test rapide. Ceux de la délégation thaïlandaise un PCR.

Le 17 mars 2009, la princesse Maha Chakri Sirindhorn avait pris part à l’inauguration officielle du pavillon thaï du parc du Denantou, à Lausanne. PATRICK MARTIN-A

Rencontrer une princesse, c’est devoir s’astreindre au respect d’un protocole bien huilé. Et au temps du Covid – même s’il n’est plus depuis des mois au mieux de sa forme – les exigences n’en sont que plus fermes. Une raison suffisante pour qu’un état hôte se fasse dicter quoi faire par ses visiteurs, si princiers soient-ils?

C’est la venue, mercredi à Lausanne, de Son Altesse Royale Maha Chakri Sirindhorn de Thaïlande qui suscite cette interrogation. La princesse assistera à la cérémonie d’inauguration du buste de feu son père, Bhumibol Adulyadej, le roi Rama IX, au parc du Denantou. L’œuvre a été offerte par l’Association des anciens étudiants thaïlandais en Suisse, dont ce dernier était membre.

PCR mais pas pour tous

Selon nos informations, les invités doivent «se soumettre à un test PCR le lundi 12 et un test rapide le mardi 13. Et devront évidemment porter un masque mercredi.»

Chargé de mission pour l’État de Vaud, Vincent Grandjean confirme ces demandes émanant de la partie thaïlandaise. Tout en précisant qu’elles s’expliquent par l’état de santé de Son Altesse Royale: «Elles touchent les personnes avec lesquelles elle sera en contact étroit, ainsi que les quelque 200 personnes qui prendront part à la cérémonie dans un périmètre – privatisé pour l’occasion – aux abords proches du pavillon thaïlandais du parc.»

«Le Canton a demandé à ses invités officiels et à ceux de la Ville de s’assurer de leur état de santé via un test rapide le jour même, mesure considérée comme suffisante.» Vincent Grandjean, chargé de mission pour l’État de Vaud

Coorganisateur de l’événement, le Canton ne s’est pas plié à l’ensemble de ces souhaits. «Les invités de nos partenaires thaïlandais ont en effet été priés de présenter un test PCR. Mais le Canton a demandé à ses invités officiels et à ceux de la Ville de s’assurer de leur état de santé via un test rapide le jour même, mesure considérée comme suffisante.» Quant aux passants qui assisteront d’un peu plus loin à la cérémonie, ils ne sont évidemment pas concernés.

