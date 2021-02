Pompiers broyards – Voisins appelés à cofinancer la caserne de Payerne Pour bénéficier d’une caserne des pompiers centrale aux normes, le SDIS Broye-Vully souhaite augmenter son plafond d’endettement. Sébastien Galliker

La caserne actuelle, dans le bâtiment de l’Hôtel de Villede Payerne, est trop petite. Jean-Paul Guinnard

Après avoir froissé nombre de ses sapeurs en tentant d’imposer un nouveau blason, finalement retiré en catimini, le SDIS Broye-Vully va-t-il semer la zizanie parmi ses communes membres? Pas impossible, au vu de la prochaine révision des statuts du corps regroupant 17 communes, de Cudrefin à Prévonloup. Le texte doit doter l’association intercommunale d’un plafond d’endettement pour financer une nouvelle caserne centrale. En clair, chaque commune est appelée à cotiser pour la future caserne de Payerne.

«Notre SDIS, créé en 2013, arrive à un nouveau tournant. La nouvelle caserne ne doit plus attendre. Notre association et ses membres permanents doivent pouvoir travailler dans un endroit aux normes actuelles», a écrit en substance Laure Ryser, municipale d’Avenches et présidente du comité de direction (Codir) du SDIS dans un mail aux communes concernées. Celles-ci doivent nommer des commissions pour étudier l’avant-projet des statuts d’ici au 31 mars. Ils devraient être votés lors des séances de juin, marquant la fin de la législature.