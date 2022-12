Pas une semaine sans qu’un éditorial ou un correspondant invité ne tire en ces colonnes sur l’ennemi désormais numéro 1 de la ville de Lausanne, la bagnole. Lundi 12 décembre encore, «Grand-Pont, le mauvais calcul des commerçants» réclamait à grands cris le retour immédiat du pont à la mobilité douce.

S’il est vrai que sa réouverture au trafic routier eut pour principale conséquence de créer un bouchon continu sur l’avenue Benjamin-Constant, dû au goulet de Saint-François maintenant une piste cyclable centrale, le manque de proportionnalité entre les usagers est patent: pour environ 80 voitures au pas recensées en quelques minutes un jeudi à midi, l’observateur attentif ne dénombrera que deux vélos et une trottinette!

«Un nombre croissant de commerçants ne font même plus part de leurs chiffres, soit qu’ils n’y croient plus, soit qu’ils ont déjà fermé leur porte.»

Et, puisque nous sommes dans les chiffres, que dire de celui de 72% - repris à tout va - des voitures qui ne feraient que transiter par le Grand-Pont? Outre le fait qu’à moins de vouloir y garer son véhicule, ce sont bien 100% des voitures le franchissant qui ne font par définition qu’y transiter, on est en droit de se demander de quel chapeau magique ces 72% sont sortis? En effet, quel automobiliste voulant se rendre, par exemple, de Paudex à Crissier, se risquerait-il aux encombrements dissuasifs du centre-ville? Qu’est-ce donc qu’un transit, alors que de toute manière une voiture est bel et bien conçue pour se rendre d’un point A à un point B, tout intervalle pouvant forcément y être assimilé?

Quant aux commerçants défendant un minimum d’accessibilité pour leurs clients motorisés, de quel droit peut-on décider pour eux de ce qui leur est favorable ou non? Toutes les enquêtes démontrant les soi-disant avantages des zones piétonnes - et par force, cyclables - se heurtent ici à la réalité des chiffres: selon celle de la Société coopérative des commerçants lausannois parue à fin octobre, plus de 54% des membres se plaignent d’une diminution de chiffre d’affaires, contre seulement 38% affichant une progression. Faut-il encore savoir qu’un nombre croissant de commerçants ne font même plus part de leurs chiffres, soit qu’ils n’y croient plus, soit qu’ils ont déjà fermé leur porte.

Repenser, pas interdire

Bref, s’il est vrai que la place de la sacro-sainte bagnole doit être repensée en ville (le soussigné l’écrivait déjà il y a trente ans dans ce journal…), il n’en reste pas moins qu’elle demeure indispensable en de nombreuses circonstances. On ne peut réduire à néant ses apports à l’histoire de l’humanité par quelques clics de souris: que valent d’ailleurs 1500 signatures électroniques par rapport aux quelques 10’000 récoltées sur papier pour maintenir son accessibilité dans les divers quartiers de Lausanne?

Vouloir en faire un bouc émissaire de tous les maux actuels n’est pas un programme politique responsable, c’est tout au plus la manifestation d’une doctrine qui ne dit pas ses fins. Isoler Lausanne sous une bulle de verre ne saurait contribuer durablement au bien-être de ses habitants, quoiqu’en disent les adeptes de la «marche arrière toute».

Michel Curchod Afficher plus Commerçant, cycliste et piéton lausannois de longue date

