La loi et vous – Voitures électriques: les radiations électromagnétiques sont-elles limitées? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. ENRICO GASTALDELLO

Oui, dans la mesure où seul un véhicule compatible de façon électromagnétique reçoit une réception par type.

La voiture électrique et ses composants doivent être « électromagnétiquement compatibles » en termes d'émissions et d'immunité (émissions). Tout d'abord, cela signifie notamment que l'e-voiture ne doit pas interférer avec les équipements de télécommunications par ses émissions et qu'à l'inverse, son fonctionnement doit également être sauvegardé lorsqu'elle se trouve dans les champs électromagnétiques d'autres équipements.

Toutefois, la « compatibilité électromagnétique » signifie également que le véhicule et ses composants ne doivent pas mettre en danger la santé : Pour les normes applicables, l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers renvoie aux règlements correspondants de l'UE. Le Règlement de l’UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles stipule que l'autorité compétente peut refuser la réception et/ou exiger de la fabricante qu'elle prenne des mesures si, entre autres, le véhicule met en danger la santé publique.

