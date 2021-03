Musique classique – Voix de femmes pour piano et violoncelle Formé à Bâle, le duo Anna Fortova, violoncelle, et Kathrin Schmidlin, piano, compose un récital 100% féminin avec des compositrices du XIXe au XXIe siècle. Matthieu Chenal

La violoncelliste Anna Fortova, née à Prague en 1982, et la pianiste suisse Kathrin Schmidlin, née en 1990, jouent en duo depuis 2015. Viktor Friesen

Ce n’est pas parce que le style de ces compositrices s’apparente à celui de compositeurs célèbres que ce sont pour autant des épigones édulcorés. Les pièces du recueil «Das Jahr» de Fanny Hensel font immédiatement penser aux «Romances sans paroles» de son frère Felix Mendelssohn, avec le même don mélodique. Claude Debussy aurait pu inscrire à son catalogue les «Trois morceaux pour piano» de Lili Boulanger, dont la mort prématurée a brisé l’inspiration de sa sœur Nadia. Enfant prodige, Vítězslava Kaprálová, muse et amante de Bohuslav Martinů, avait autant de facilités que son maître. Quant à la «Sonate pour violoncelle et piano» d’Henriëtte Bosmans, cœur magistral de ce disque, elle se hisse à la hauteur des chefs-d’œuvre de Brahms ou de Rachmaninov.

«Je veux en montrer aux hommes!» Vítězslava Kaprálová (1915-1940), compositrice et cheffe d’orchestre

Destins contrariés

Imaginé pour célébrer le 50e anniversaire du suffrage féminin en Suisse par la violoncelliste Anna Fortova et la pianiste Kathrin Schmidlin, l’album «Frauenstimmen» (Voix de femmes) dresse le portrait de ces compositrices qui ont comme point commun d’avoir impressionné leurs contemporains par un talent musical hors du commun, sans pour autant entrer durablement au répertoire. La maigre place donnée à la femme n’est pas seule en cause. Si la maladie ne les avait pas fauchées à 24 ans, Lili Boulanger et Vítězslava Kaprálová auraient certainement fait parler d’elles loin à la ronde. La compositrice tchèque n’a-t-elle pas affirmé: «Je veux en montrer aux hommes!» La diatribe féministe de Stephanie Haensler (née en 1986) qui clôt le disque montre aussi de quel bois les compositrices d’aujourd’hui se chauffent!