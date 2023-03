Mes bons plans musique – Voix de Fête, c’est aussi l’Afrique Avec Kalam et Mina La Voilée, le festival genevois devient tremplin pour les artistes du Burkina Faso et du Sénégal. Une initiative de l’association Show-me. Fabrice Gottraux

Kalam, musicienne burkinabée, joueuse de kundé, luth traditionnel africain. HABIB KADI

Un bon plan plutôt que dix. Mais celui-ci vaut pour une infinité d’artistes. À savoir: tous les musiciens et musiciennes que l’Afrique voit grandir en son sein, tandis qu’une toute petite portion seulement réussit à faire carrière, en général en quittant leurs terres pour aller toquer aux portes des scènes européennes. On voudrait faire sans le Vieux-Continent? La réalité économique, ici du Burkina Faso, là du Sénégal, exemples parmi de nombreux autres, ne le permet pas.

Burkina Faso et Sénégal. Précisément, les pays dont sont issues, dans l’ordre, Kalam, dite «la reine du kundé», ce luth emblématique du Burkina, ainsi que Mina La Voilée, rappeuse de Dakar active dans un domaine presque exclusivement masculin. Toutes deux à l’affiche du festival Voix de Fête, 25e édition jusqu’au dimanche 26 mars. Kalam et Mina La Voilée seront rejointes pour l’occasion par la chanteuse genevoise d’origine érythréenne Segen, joueront dans le cadre des découvertes, vendredi 24 mars dès midi, à la salle communale de Plainpalais. L’entrée est gratuite.

Le soutien de Blick Bassy

Voilà des années déjà que Voix de Fête porte une attention particulière aux musiques d’Afrique. Des années que la manifestation «franco responsable» travaille de concert avec une association romande, au port d’attache veveysan, l’infatigable Show-me.

Deux personnalités fortes officient à l’enseigne de Show-me, qu’ils ont créée. La journaliste Elisabeth Stoudmann, actuellement au «Temps», cofondatrice en 1991 de feu le magazine «Vibrations», spécialiste réputée des musiques africaines. Ainsi que le musicien camerounais Blick Bassy, installé de longue date en France, où il a récemment exposé l’installation «Future Lullaby» au musée d’ethnographie du quai Branly, à Paris. Côté mélodie, le chanteur sortira en mai un nouvel album, subtil et délicat, «Madiba», présenté sur scène mercredi dernier à Voix de Fête.

Show-me, le projet a démarré en 2017, lorsque Elisabeth Stoudmann et Blick Bassy se rencontrent au sortir d’un concert lausannois. On leur dit: «Vous avez des choses en commun». Elisabeth part bille en tête: «Et si on faisait quelque chose ensemble!»

La paire connaît sur le bout des doigts les foires européennes, ainsi le Womex, pour World Music Expo, à Berlin, comme le Midem de Cannes. Là où les vedettes en devenir vendent leurs talents aux promoteurs, aux agences et autres tourneurs. «Ces foires sont importantes, relève Elisabeth Stoudmann, mais la surabondance d’artistes présentés n’est pas à l’avantage des nouvelles têtes, surtout lorsque ces dernières n’ont ni agents, ni bookers.»

En particulier, ce sont les artistes africains qui font les frais d’un marché saturé. Pour y remédier, l’association Show-me envisage de travailler à plus petite échelle. Beaucoup plus petite. En 2018, Show-me organise une première édition, au Moods, club zurichois spécialisé dans le jazz et les musiques du monde. Puis vient le Covid et, déjà, la «nécessité de repenser le projet».

En matière de musique, explique Elisabeth Stoudmann, l’Afrique anglophone fait déjà l’objet d’un business très développé, ainsi notamment du registre afrobeat. «Nous avons donc resserré le projet sur les artistes francophones.» Et réduit encore la voilure pour gagner en efficacité. Show-me annonçait dix artistes les premières années. Plus que trois en 2023. Dont Mighty Popo, du Rwanda, hélas forfait pour raisons de santé.

«Nous ne voulons surtout pas devenir des producteurs qui imposent une vision occidentale.» Elisabeth Stoudmann, cofondatrice de l’association Show-me.

Kalam et Mina La Voilée ne sont pas des débutantes, loin de là. «Mais en organisant un accompagnement pour les présenter en Europe, chacune avec un artiste suisse en guise de coach, nous agissons comme facilitateur», indique la cofondatrice de Show-me.

«Nous ne voulons surtout pas devenir des producteurs qui imposent une vision occidentale. En revanche, nous pouvons expliquer les mécanismes du marché. À l’artiste, ensuite, de faire ses choix, ses propositions.» On verra vendredi ce que Mina La Voilée a décidé de présenter sur scène. Au public sénégalais, elle s’adresse en wolof. Devant le parterre francophone de Voix de Fête? Mina aura avec elle une aide précieuse, le Genevois Gaspard Sommer, claviériste et chanteur indissociable de la scène hip-hop du bout du lac. Tandis que Kalam sera accompagnée d’Elina Duni, figure helvétique du jazz vocal.

La réussite d’Ami Yerewolo

Pour terminer, un exemple d’accomplissement rendu possible par Show-me: l’album de la rappeuse malienne Ami Yerewolo, «AY», paru en 2021 sur le label Othantiq AA, fondé, justement, par Blick Bassy. Ami Yerewolo dont la carrière a pris depuis une dimension internationale.

