Humour corrosif – Vol au-dessus d'un nid de coucous «Le rapport chinois», un premier roman à mourir de rire.

Pierre Darkanian convainc au premier roman, «Le rapport chinois» est à mourir de rire.

Ils sont peu, les romanciers contemporains à savoir dynamiter la chape d’absurde qui semble devoir recouvrir toute innovation institutionnelle. L’un des derniers champions, Robert Ménasse, romancier français né en Autriche, remonte à 2017 avec «La capitale», modeste succès éditorial chez Verdier mais victoire absolue sur la bureaucratie européenne.

L’autre triomphe contemporain de la satire sur la médiocrité remonte à plus loin encore, avec John Kennedy Toole et «La conjuration des imbéciles» en 1980. Le malheureux se suicidait avant même d’avoir vu son pamphlet accepté par un éditeur et couronné par le Prix Pulitzer. Souhaitons un autre destin à Pierre Darkanian, qui emprunte la même voie obscure avec «Le rapport chinois», dont il faut s’intoxiquer.

Tout juste émoulu d’une haute école de commerce, Tugdual Laugier est engagé chez Michard & Associés. Pendant trois ans, rémunéré à 7000 euros par mois, il se tourne les pouces, plusieurs cravates, et taille des dizaines de crayons. Dans cette boîte verrouillée par la culture du secret, personne ne sait qui fait quoi. Jusqu’au jour où Tugdual est sommé de pondre «Le rapport chinois»: une évaluation des perspectives de vente de viennoiseries asiatiques miniatures sur le marché français.

Tugdual pond un dossier de 1084 pages, à base de copiés-collés de la Toile. Le pavé va éclater la mare des apparences, ses ricochets éclaboussant la gigantesque escroquerie de la «bullshit economy». Posée sur des trafics de drogue et extorsions diverses, la société vacille sous ses coups de butoir. «Sa puissance de vide s’était répandue à une vitesse déconcertante et dépassait largement l’affaire Chinagora: les subprimes, la titrisation, Madoff, le mécanisme de la dette… Le monde semblait découvrir qu’il ne reposait sur rien.»

Pour rire de la bêtise, il ne faut pas y sombrer mais se tenir au plus près de son abîme. Aussi ce pathétique héros s’esquisse-t-il peu à peu comme un homme pompé à des sources diverses, sinon authentiques, le beauf de Cabu ou le Tartuffe de Molière, le produit étourdi des sociétés abruties de Kafka ou Beckett, etc. Du grotesque non-sensique à la farce lourde, Pierre Darkanian ne se prive d’aucune ficelle comique pour doper sa satire. Pour un premier roman, mazette!

