Braquage de cryptomonnaies – Vol massif de devises numériques: peut-on mieux se protéger? Les 600 millions dérobés à la société Poly Network sont inquiétants à l’heure où de plus en plus de Suisses investissent dans ce type d’actifs financiers. Olivier Wurlod

Le s 600 millions de dollars qui ont été soustrait s à société Poly Network représentent non seulement un v ol record pour la finance décentralisée, mais aussi l’un des plus gros braquages de toute l’histoire. Bloomberg via Getty Images

Avec leur combinaison rouge et leur masque de Dalí, les héros de la série à succès «La Casa de papel» seront de retour pour une ultime saison dès le 3 septembre sur Netflix. Mais avec leur mitraillette en bandoulière et leur projet de dérober (ou fabriquer) de bons vieux billets de banque, les braqueurs fictifs les plus populaires du moment apparaissent bien ringards dans le contexte actuel.

Les 600 millions de dollars en crypto-assets dérobés ces derniers jours par des hackers en sont la preuve. Aujourd’hui, il n’y a plus besoin de sortir l’artillerie lourde du placard ou de se casser le dos pour porter des sacs remplis de lingots d’or et de liasses de billets, un simple ordinateur, un fauteuil confortable et quelques compétences en informatique suffisent.