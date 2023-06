Intervention de police à Lausanne – Vol par effraction dans les services de Frédéric Borloz Le bâtiment du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle a été visité cette nuit. Sans grande conséquence, a priori. Romaric Haddou

Image d’illustration. KEYSTONE

Plusieurs patrouilles de police étaient présentes, lundi soir peu avant minuit, devant les locaux du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) de l’État de Vaud, à Lausanne. Et pour cause: l’une des portes d’accès du bâtiment venait d’être éventrée.

La police de Lausanne confirme «être intervenue à 23 h 40 pour un vol par effraction à la rue de la Barre 8» après qu’une personne a donné l’alerte. Celle-ci a d’abord entendu un bruit anormal dans la rue avant de constater que la porte d’entrée était brisée. Une fenêtre aurait aussi été touchée.

«L’enquête en cours devra déterminer ce qui a éventuellement été volé mais les premiers éléments laissent penser que c’est un acte de peu d’importance.» La police de Lausanne.

«L’enquête en cours devra déterminer ce qui a éventuellement été volé mais les premiers éléments laissent penser que c’est un acte de peu d’importance», annonce la police. Lorsque les agents sont arrivés sur place, il n’y avait plus personne dans les locaux.

Responsable de la communication pour le Département du conseiller d’État Frédéric Borloz, Julien Schekter laisse entendre qu’il n’y a pas grand-chose à voler au DEF, hormis peut-être du nécessaire de bureau, et que les pièces sont habituellement fermées en soirée, si bien qu’il n’est pas possible de circuler dans le bâtiment.

