L’aéroport international de Schiphol (Amsterdam), l’un des plus importants hubs du monde avec plus de 70 millions de passagers, va réduire de… 20% le nombre de vols dès 2023 et les plafonner à 400’000 pour réduire les nuisances sonores et limiter la pollution. Cette décision montre que la croissance débridée du trafic aérien arrive probablement à son apogée. Du moins en Europe.

À lire Décarboner le secteur aérien L’Allemagne inaugure sa première usine de kérosène «vert» Abo Carburants synthétiques Le premier vol passagers non polluant a eu lieu Cette annonce, faite il y a quelques jours, par le gouvernement hollandais a «choqué» le lobby aérien et rendu folles de rage les compagnies présentes à Schiphol (KLM-Air France, Lufthansa, etc.). Jusqu’ici, les aéroports et les compagnies sont toujours parvenus à écarter toutes les limitations à leur croissance. Le secteur échappe ainsi aux taxes sur les carburants et obtient généralement un soutien aveugle et complice des autorités locales.

Mais la décision des autorités néerlandaises est peut-être le premier grain de sable qui met un terme à une forme d’impunité environnementale. Dès 2027 (en Europe), les compagnies d’aviation ne bénéficieront plus de quotas d’émissions CO 2 gratuits et devront progressivement augmenter la part de carburants durables, soit de kérosène produit à partir de déchets (huiles usagées, déchets agricoles, etc.); carburants qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet serre.

Selon divers scénarios, la part de ceux-ci devrait grimper de moins de 1% en 2021 à plus de 60% vers 2040, puis à 100% d’ici 2050 avec l’entrée en scène des gaz synthétiques ou de l’hydrogène liquide neutres au plan climatique. Enfin, une partie de la flotte régionale (les petits avions) sera progressivement électrifiée.

Jusqu’ici, les compagnies et leur lobby ont tout fait pour retarder la mise en œuvre de directives contraignantes, préférant se cacher derrière une autorégulation ou miser sur les compensations (planter des arbres, renaturation, etc.). C’est très étonnant car les analyses montrent que décarboner les vols est non seulement possible mais peut se faire à un coût très raisonnable.

Selon une étude que vient de publier le consultant PWC Allemagne, «le prix d’un vol Zurich-New York augmenterait de 36 francs environ compte tenu du surcoût lié aux carburants d’aviation durables (CAD)». Jusqu’en 2040, les prix des carburants durables seraient supérieurs à ceux du kérosène fossile avant de décroître et d’être en partie remplacés par des carburants synthétiques neutres en CO₂ (kérosène vert) ou de l’hydrogène liquide.

Une autre étude de l’ICCT (International Council on Clean Transportation), une ONG qui a alerté l’Europe et les États-Unis sur les fausses mesures d’émissions des voitures (scandale VW), met de gros doutes sur la feuille de route de l’Europe et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le secteur aérien n’atteindra pas les objectifs que l’Europe et l’AIE (sur laquelle se base PWC) se sont fixés. Soit de réduire suffisamment tôt et massivement les émissions pour s’inscrire dans une trajectoire qui permettrait de respecter le réchauffement à + 1,5 °C.

Pour y parvenir, le secteur aérien doit accélérer de manière radicale sa conversion vers des carburants durables et ralentir son rythme de croissance. En clair, le changement technologique doit être beaucoup plus rapide et le pic des émissions atteint au plus tard en 2025; des limitations politiques, telles que celles prises par Schiphol, sont sans doute indispensables, de même qu’un encouragement à prendre le train sur les distances de moins de 1000 kilomètres.

La rupture technologique envisagée ne devrait toutefois pas entraîner une flambée des coûts; selon les calculs de l’ICCT, l’augmentation des billets d’avion restera limitée à 20 ou 30%. Une conclusion commune aux deux études: le secteur de l’aérien doit cesser de procrastiner et s’engager résolument dans une transformation radicale. C’est possible et dans son intérêt économique!



Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

