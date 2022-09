Commerce de détail – Volg, l’enseigne «fraîche et sympa» a conquis nos villages Depuis une dizaine d’années, la chaîne progresse dans les communes rurales de Romandie. Bien souvent, c’est elle qui joue le rôle «d’épicerie du coin». Reportage à Apples. Marine Dupasquier

Toutes oriflammes brandies, on ne peut pas manquer le Volg d’Apples, sis sur la route de Cottens. VANESSA CARDOSO/24 HEURES

On ne peut pas vraiment le manquer, le Volg d’Apples, avec sa devanture et ses oriflammes bleu et jaune. Cela fait d’ailleurs partie de l’identité de la chaîne, et l’on retrouvera des entrées similaires à Lonay, Chardonne, Bursins ou encore Échandens.