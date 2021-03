États-Unis – Volkswagen tente un coup marketing en disant vouloir devenir «Voltswagen» Volkswagen a suscité l’incrédulité mardi en affirmant vouloir officiellement changer son nom en «Voltswagen» aux États-Unis pour symboliser son virage vers l’électrique, à l’avant-veille du 1er avril et ses traditionnelles blagues.

Tout a été fait pour donner à cette annonce un caractère officiel, entre communiqué sur le site américain et changement du compte Twitter. Un porte-parole aux États-Unis, interrogé par l’AFP, avait même confirmé mardi le contenu du communiqué. Mais certains représentants du groupe ont fini par indiquer dans la presse américaine que tout était supercherie. Une nouvelle communication officielle est attendue mercredi, a indiqué une source à l’AFP.

Qu’il s’agisse d’un canular, d’un buzz marketing ou d’un réel changement, l’annonce ne semblait pas complètement irréelle. Volkswagen a de grandes ambitions: la société entend devenir leader mondial sur le créneau des véhicules électriques, devant Tesla, dès 2025. Un objectif qu’elle semblait vouloir accompagner, au pays d’Elon Musk, d’un grand virage marketing en faisant référence dans son nom même à l’unité électrique «volt». Surtout que le groupe est particulièrement connu aux États-Unis pour le scandale du +dieselgate+, qui lui a coûté des milliards d’euros et une partie de sa réputation.

General Motors avait par ailleurs dévoilé en début d’année un nouveau logo destiné à symboliser son virage vers les véhicules n’émettant pas d’émissions polluantes, avec notamment une nouvelle forme pour la lettre M censée suggérer une prise électrique. Sans aller jusqu’à changer de nom, le groupe a fait évoluer son graphisme et ses couleurs.

Une blague

«Plus qu›un changement de nom, ‹Voltswagen’ permet au groupe de faire savoir au grand public son engagement vers la mobilité électrique», justifiait l’entreprise dans un communiqué publié mardi sur son site internet américain.

La filiale du groupe aux États-Unis avait commencé par diffuser lundi soir un document sur le sujet, par erreur apparemment. De quoi soulever déjà des questions sur la possibilité que ce soit un canular de 1er avril, la presse allemande étant particulièrement friande de blagues et farces en tout genre en cette période.

Un porte-parole de Volkswagen aux États-Unis a assuré dans la journée à l’AFP que le changement devait initialement être annoncé le 29 avril et qu’il reflétait bien l’évolution des modèles proposés par le groupe. Cette transformation coïncidait d’ailleurs avec le lancement dans le pays d’une campagne promotionnelle pour le véhicule ID.4, le SUV tout électrique de Volkswagen. Elle ne devait concerner que la marque «Voltswagen of America», la filiale de l’entreprise qui commercialise aux États-Unis les voitures du groupe, et pas l’ensemble de l’entreprise.

Le porte-parole n’a toutefois pas répondu aux questions de l’AFP après la parution d’un article du «Wall Street» Journal affirmant que pour les responsables de la communication au siège de l’entreprise en Allemagne, le changement de nom était une blague au service d’une campagne promotionnelle.

Ville rebaptisée

Chroniqueur du média spécialisé dans la publicité, Advertising Age, E.J. Schultz faisait aussi preuve de scepticisme, soulignant notamment que l’entreprise n’avait pas déposé la marque «Voltswagen». «Si VW faisait un geste de cette ampleur, il semblerait probable que l’entreprise mette des cadres à disposition pour des interviews. Ce qui n’était pas le cas mardi matin», a-t-il aussi relevé. Les analystes de Wedbush ont en tout cas pris l’annonce au sérieux, estimant dans une note qu’elle «reflétait la vision du groupe pour l’électrique».

Face à la prise de conscience grandissante des problèmes liés au changement climatique, le créneau des véhicules électriques est devenu la nouvelle coqueluche des constructeurs traditionnels comme de nombreuses start-up. Et sur ce marché, Volkswagen se positionne de plus en plus en rival direct de Tesla pour susciter l’engouement des clients comme des investisseurs.

Le groupe n’en est pas à son premier coup de communication du genre: pour le lancement d’une nouvelle Golf en 2003, Volkswagen avait fait rebaptiser pendant quelques semaines la ville où il est basé en Allemagne, Wolfsburg, en «Golfsburg».

