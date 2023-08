Volleyball – Gagnante contre la Croatie, la Suisse peut encore rêver des huitièmes Les Suissesses ont battu la Croatie 3-1, lundi soir au championnat d’Europe. Une victoire dans son dernier match pourrait lui ouvrir les portes des huitièmes de finale. Yves Desplands

Les Suissesses ont réalisé un petit exploit contre la Croatie. CEV

L’équipe de Suisse dames a gagné 3-1 contre la Croatie, lundi soir, lors de son quatrième match disputé au Championnat d’Europe qui se déroule en Italie pour les Helvètes et dans trois autres pays (Belgique, Allemagne et Estonie). Après deux défaites contre la Bosnie-Herzégovine (2-3) et contre l’Italie (0-3) et une victoire face à la Roumanie (3-2), les filles entraînées par Lauren Bertolacci ont réussi un incroyable retour qui leur permet de rêver encore des huitièmes de finale.

Face aux 13es mondiales, la Suisse, 28e, a fait preuve de volonté et de persévérance pour remporter la première manche 25-19. Bien lancées, les Suissesses ont malheureusement perdu le fil dans le deuxième set qu’elles ont lâché 16-25.

Malgré l’absence de Fabiana Mottis, blessée au tendon d’Achille lors de la victoire contre la Roumanie, les Helvètes ont réussi à garder une bonne cohésion dans la troisième manche et, après trois balles de set, l’ont remportée 25-22.

Repêchée dans cet Euro après l’exclusion de la Russie, la Suisse a longtemps mené dans la quatrième manche, obtenant même deux premières balles de match à 24-22. Des chances que la Croatie a parfaitement annihilées. Mais, sur sa troisième balle de match, la formation suisse a remporté le set 26-24 et le match.

Cette victoire lui permet donc d’espérer encore une qualification pour les huitièmes de finale. Pour y arriver, il faudra battre la Bulgarie, mercredi (18 heures).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

