Bienne/Berne – Vols à répétition dans les paniers à vélo La police bernoise a constaté une multiplication des vols dans les paniers à vélo, notamment dans les villes de Bienne et de Berne.

Les vols dans les paniers à vélo se multiplient dans le canton de Berne. Photo d’archive/Keystone



Depuis début avril, plus de 70 vols et tentatives de vols dans des paniers de vélos ont été signalés à la police cantonale bernoise. La majorité des cas ont eu lieu dans les centre-villes de Berne et de Bienne, selon un communiqué de presse de la police.

Le 27 mai 2020, une patrouille civile de la police cantonale bernoise a observé un auteur présumé qui circulait à vélo et qui était sur le point de voler le sac d'une cycliste sur le pont de Nydegg à Berne. L'homme a pu être interpellé. Il devra répondre de ses actes devant la justice. La dernière tentative de vol a eu lieu lundi 6 juillet 2020, peu après 14h15 sur la Bärenplatz à Berne.

Sacs fermés conseillés



Pour une grande partie des cas signalés, les auteurs ont couru après les vélos en mouvement ou les ont dépassés sur un vélo. Ils ont volé des sacs ou des objets de valeur dans les paniers des victimes, parfois sans qu’elles s'en rendent compte, alors qu’elles roulaient ou étaient à l’arrêt.

La police cantonale bernoise appelle à la prudence et conseille de porter les objets de valeur dans un sac à dos, près du corps ou encore dans un sac fermé. Il ne faut en aucun cas laisser des sacs à la visibilité de tous dans le panier à vélo.

( Comm/NXP )