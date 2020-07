Canton de Vaud – Vols d’animaux sur la Côte: un suspect interpellé La police vaudoise a arrêté un Suisse de 22 ans suspecté d’avoir volé de nombreuses bêtes de rente entre 2017 et 2020 dans l’ouest du canton pour la plupart.

En tout, ce sont 37 moutons, 33 agneaux, 13 brebis, 5 chèvres, 19 poules et 5 tortues qui ont été volés pendant 4 ans. KEYSTONE

Un homme a été interpellé par la police vaudoise après la vente de brebis et d’agneaux volés au mois de février 2020. Les gendarmes de Payerne avaient été alertés par un éleveur de la région qui avait acheté 26 animaux au suspect. Celui-ci, un Suisse de 22 ans, a admis les faits et a reconnu être impliqué dans d’autres vols de bêtes de rente commis dans l’ouest du canton pour la plupart entre 2017 et 2020.

Selon un communiqué de la police vaudoise mercredi, le suspect agissait généralement seul, de nuit, et utilisait une fourgonnette ou un camion pour transporter les animaux volés. Il les revendait ensuite ou les confiait à des connaissances. En tout, ce sont 37 moutons, 33 agneaux, 13 brebis, 5 chèvres, 19 poules et 5 tortues qui ont été volés durant ces 4 années.

Le malfrat a été mis à la disposition du Ministère et placé en détention préventive par la procureure en charge de l’affaire.

( cht/comm )