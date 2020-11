Canton de Fribourg – Vols et cambriolages à Guin: trois suspects ont été interpellés La police fribourgeoise a arrêté trois vingtenaires suspectés d’avoir commis une série de vols à Guin dans la nuit de vendredi à samedi. Deux d’entre eux ont reconnu les faits.

La police cantonale est intervenue samedi vers 07h30 pour un flagrant délit de vol dans un commerce à Guin. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Des vols et des cambriolages se sont produits à Guin (FR) de vendredi soir à samedi matin. La police fribourgeoise a interpellé trois suspects, soit deux hommes de 20 ans et un de 24 ans, domiciliés dans les cantons de Fribourg et de Berne.

La police cantonale est intervenue samedi vers 07h30 pour un flagrant délit de vol dans un commerce à Guin. Les trois suspects qui avaient pris la fuite ont rapidement été interpellés au centre du village. «Lors des premières investigations, il est apparu qu’une série de vols avait été commise durant la même nuit à Guin», a indiqué lundi la police.

La valeur du butin et le montant des dégâts n’ont pas encore pu être estimés. Les auteurs présumés ont été placés en arrestation provisoire. «Deux d’entre eux ont reconnu les faits», a précisé la police. Au terme de ces mesures, les trois personnes ont été relaxées. Elles seront dénoncées au Ministère public.

ATS/NXP