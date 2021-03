Podcast – Volume d’écoute, pour écouter les écouteurs Dans ce podcast, des professionnels de l’écoute nous parlent de leur quotidien et expliquent comment leur métier façonne leur manière d’entendre la société. Catherine Cochard

Disponible sur les plateformes dédiées, le podcast «Volume d’écoute» consiste en une série de rencontres avec des personnes qui ont choisi un métier dans lequel l’ouïe est sollicitée. Illustration: Manuel Perrin

Existe-t-il un muscle de l’écoute qui se forge à force de prêter l’oreille à ses semblables et à son entourage? «Volume d’écoute» est un podcast de «24 heures» et la «Tribune de Genève» qui propose de répondre en creux à cette question. Disponible sur les plateformes dédiées, il consiste en une série de rencontres avec des personnes qui ont choisi un métier dans lequel l’ouïe est sollicitée. Des professionnels de l’écoute au sens large nous parlent de leur quotidien et expliquent comment leur métier façonne leur manière d’entendre la société.

Lionel Maumary, biologiste et ornithologue

Nous allons à la rencontre de Lionel Maumary, biologiste et ornithologue, qui s’intéresse scientifiquement aux oiseaux. Ce qui ne l’empêche pas de se plonger dans la contemplation de leur plumage comme de leur ramage, bien au contraire! Sa passion ne le laisse d’ailleurs jamais tranquille. Impossible pour lui par exemple de dormir au printemps lorsque, dès 4 heures du matin, les chants se multiplient à l’extérieur, ou de ne pas interrompre une conversation pour nommer l’individu à plumes qu’il vient d’entendre…

Manéli Farahmand, anthropologue

À la tête du Centre intercantonal d’information sur les croyances à Genève, Manéli Farahmand se spécialise dans l’observation, l’écoute et l’analyse des nouvelles religiosités.

La Professeure Nicole Sekarski, cardiologue

Nicole Sekarski est cardiologue au CHUV. Au fil de sa carrière, elle a entendu des dizaines de milliers de coeurs. Une écoute experte, par laquelle elle est capable de déceler toute anomalie, mais une écoute également passionnée: la musique cardiaque – ce qu’on y apprend de l’individu – la fascine.

Olivier Gaches, audioprothésiste

Olivier Gaches est audioprothésiste à Lausanne. Grâce à des aides auditives, il s’attache notamment à reconstruire l’univers sonore de personnes qui ont une ouïe déficiente, après les avoir longuement écoutées.

Un anonyme de la Main Tendue

En Suisse, plus de 600 bénévoles entre 25 et 75 ans répondent au 143, le numéro de téléphone de la Main Tendue. Ces oreilles attentives et formées écoutent 24 heures sur 24 les récits des appelants. Quels qu’ils soient, inconditionnellement.

Julien Matthey, sound designer et preneur de son

Julien Matthey, sound designer et preneur de son

Darius Rochebin, journaliste

Darius Rochebin, journaliste

