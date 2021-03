Société – Volvo Cars va offrir un congé parental de six mois à tous ses employés Le constructeur automobile suédois Volvo Cars va proposer un congé parental de six mois indemnisé à 80% à ses quelque 40’000 employés à travers le monde, a-t-il annoncé mardi, afin notamment de favoriser l’égalité entre les sexes.

Image d’illustration. AFP

À compter du 1er avril, le constructeur proposera à ses employés 24 semaines de congé parental à 80% de leur salaire, qu’ils pourront répartir comme ils le souhaitent sur les trois années suivant la naissance de l’enfant. Cette politique, ouverte aux employés ayant un an d’ancienneté, s’inspire de la législation suédoise où la politique de congé parental est parmi les plus généreuses sur le Vieux-Continent, avec 480 jours – soit près de 16 mois – à se partager entre les deux parents, la plupart indemnisés à 80%.

«Le plus important est que nous offrions la même chose à chaque parent et que nous encouragions plus d’hommes à prendre leur congé parental», a affirmé à l’AFP la directrice des ressources humaines du constructeur, Hanna Fager.

Volvo, qui emploie actuellement environ 75% d’hommes, a mené depuis 2019 un programme pilote en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, testant la mesure auprès de ses vendeurs: 46% des congés ont été pris par des pères.

Rare

«C’est clairement rare dans l’industrie automobile mais aussi géographiquement: nous avons beaucoup d’employés en Chine et aux États-Unis pour qui ça sera un grand progrès par rapport à ce dont ils bénéficient aujourd’hui», souligne Hanna Fager. «Bien sûr cela va nous coûter de l’argent mais nous voyons ça comme un investissement de long terme», plaide la responsable. «Ce sont les gens qui font la différence donc nous avons besoin de continuer à attirer les talents».

Avant Volvo, d’autres groupes suédois ont mis en place le congé parental longue durée pour leurs employés, à l’instar du leader mondial de la musique en ligne Spotify, qui avait annoncé en 2015 une mesure similaire à celle de Volvo.

Ikea avait également annoncé des programmes de congés parentaux payés de plusieurs mois, en Inde et aux États-Unis notamment.

