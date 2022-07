Un été caniculaire – Vos bons plans fraîcheur pour affronter la chaleur Volets fermés, ventilateur allumé, balade en forêt, eau à grandes gorgées… Voici vos conseils et expériences pour survivre cet été. Corentin Chauvel

Nos lecteurs souffrent particulièrement de la chaleur cet été. KEYSTONE/Martial Trezzini

Si l’alerte canicule a été levée lundi dans le canton de Vaud, la chaleur est toujours aussi accablante ces jours-ci. C’est pourquoi nous vous avons demandé, sur nos réseaux sociaux, comment vous arriviez à supporter ces températures élevées et de partager avec nous vos techniques les plus affûtées pour vous rafraîchir. Les voici.

Le logement

Plusieurs lectrices et lecteurs, comme Michel Rapp, adoptent les coutumes italiennes: «Fenêtres et rideaux fermés la journée, qu’on commence à ouvrir le soir vers 21h, cela marche pas mal pour passer une bonne nuit.» Corinne Marijke confirme l’efficacité de cette méthode: «La nuit, pas de problème, la chambre est fraîche car fermée toute la journée!» La page Facebook «Association suisse des risques naturels», qui a apporté sa participation des plus exhaustives à notre appel, ajoute une option nocturne: «Asperger les stores ou les rideaux pour permettre de créer un courant d’air rafraîchissant dans l’appartement.»

D’autres bonnes idées Abo Vague de chaleur en Suisse Faut-il vraiment fermer les fenêtres? Pour sa part, Elke laisse la porte de sa cave ouverte, qui apporte «de la fraîcheur dans mon habitat». Le ventilateur est également le grand ami de nos lectrices et lecteurs. Notamment de Victoria Wirz, qui a fabriqué un ingénieux système consistant à accrocher un bloc réfrigérant sur l’appareil afin de s’offrir un courant d’air encore plus frais:

Un ventilateur réfrigérant que n’aurait pas renié MacGyver . Victoria Wirz

Dans le même esprit, l’«Association suisse des risques naturels» a un autre tuyau sous le coude: «Mettre un linge mouillé derrière un ventilateur pour créer un flux d’air rafraîchissant.» Une mise en garde tout de même: «Attention à ne pas créer un court-circuit avec l’électricité.»

Frédéric Meylan, lui, dispose d’un climatiseur, qu’il utilise la journée. «La nuit, j’ouvre tout l’appartement. J’habite dans un village en hauteur donc j’ai de l’air toute la nuit», explique-t-il.

Le corps

Pour se rafraîchir, de multiples techniques existent. Outre l’usage régulier d’un brumisateur, Corinne Marijke recommande par exemple de «mettre les pieds dans une bassine d’eau froide». Attention, pas trop fraîche non plus «sinon l’effet est contre-productif et stimule plutôt la production de chaleur», selon un expert. Pour sortir sans souffrir, Victoria Wirz, toujours aussi débrouillarde, s’est procuré deux miniventilateurs à s’accrocher autour du cou. L’habitante de Monthey ajoute «un foulard mouillé sous ma casquette». Sans oublier la traditionnelle douche en rentrant, après laquelle l’«Association suisse des risques naturels» conseille d’«éviter de se sécher pour permettre au corps de se sécher par lui-même».

Les loisirs

Quand on ne dispose ni de la piscine ni du jardin arboré suggérés par certaines lectrices et lecteurs, Elke recommande «la baignade en rivière et la balade en forêt», de préférence composée d’une majorité de feuillus. Surtout pas d’effort ou d’exposition en plein soleil pour Barbara Kohut, qui privilégie les centres commerciaux pour faire ses courses «car ils sont climatisés». Côté look, il convient de «porter des vêtements clairs et larges pour permettre un flux d’air», selon l’«Association suisse des risques naturels».

L’alimentation

«Boire beaucoup d’eau et manger léger», c’est le conseil classique donné par celui qui se fait appeler «Grd Pas». À ajouter dans vos grands verres d’eau fraîche, Martine Desarzens propose une «recette» simple et très appréciée de sa famille: «congeler du jus de citron dans des sachets à glaçons». L’«Association suisse des risques naturels» renchérit en mettant en garde contre les boissons alcoolisées ou trop sucrées: «Préférez les boissons hydratantes comme de l’eau ou sportives, pour compenser les pertes en liquides (sel lors de la sueur notamment).»

L’esprit

Et puis, comme nos lectrices et lecteurs ont aussi de l’humour, ils proposent également des astuces pour se rafraîchir «mentalement». «Pour supporter la canicule, il suffit de penser très fort à l’hiver prochain qu’on passera sans chauffage. Et voici un deuxième conseil pour le même prix: cet hiver, vous n’aurez qu’à penser à la canicule de cet été», affirme Guillaume DB. Sur ce second point, John Dummermuth le rejoint: «Vivement cet hiver pour qu’on puisse se plaindre du froid!»

Corentin Chauvel est journaliste Web et responsable réseaux sociaux. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. Plus d'infos @corentinchauvel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.