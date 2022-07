La Grande Boucle en images – Vos photos du Tour de France dans le canton de Vaud Ce week-end, plus de 200’000 personnes se sont postées sur le bord des routes vaudoises afin d’encourager les coureurs du peloton. Un événement que vous n’avez pas manqué d’immortaliser. Sélection. Corentin Chauvel

1 / 10 Le Tour de France au Pont, à la vallée de Joux, samedi 9 juillet 2022. Olivier Roux

De la vallée de Joux à Lausanne, puis d’Aigle aux Portes du Soleil, le Tour de France a offert deux magnifiques étapes en Suisse romande à ses coureurs ce week-end, avec un fort accent vaudois. Et ce sont plus de 200’000 personnes, dont 65’000 pour l’arrivée à Lausanne samedi, qui se sont massées le long des rues et routes.

L’événement a ainsi déclenché un véritable élan populaire, chacun gardant en mémoire ces longues heures d’attente comme ces quelques petites secondes du passage du peloton et de la caravane de la Grande Boucle.

Après la ferveur danoise des premières étapes, la Suisse a montré qu’elle avait elle aussi un magnifique public.

