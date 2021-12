Hausse des tarifs postaux – Vos vieux timbres resteront valables un mois de plus

La nouvelle, annoncée l’été dernier, devient réalité. À partir de ce samedi 1er janvier, les timbres seront vendus 1 fr. 10 pour le courrier A (au lieu de 1 fr.) et 90 ct. pour une lettre envoyée en courrier B (au lieu de 85 ct.).

Les rivières sont à l’honneur de la première série: l’Aar bernoise – deuxième plus long cours d’eau du pays – pour les lettres prioritaires, et la petite Verzasca tessinoise en courrier B. Disponibles depuis le 20 décembre dans les offices de poste et filiales partenaires, les nouveaux timbres avaient déjà trouvé leur public via le site internet du géant jaune, où ils sont mis en vente depuis le 13 décembre: plus de 1,5 million d’unités ont été écoulées la première semaine.