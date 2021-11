Votations

Limiter les conséquences de cette pandémie

Pour soulager les infirmières et infirmiers, sans oublier les hôpitaux, chacun peut immédiatement y contribuer en se faisant vacciner afin d’éviter un second engorgement des hôpitaux et une fatigue accrue du personnel.

Les nouvelles mesures prises en Autriche et en Allemagne sur l’augmentation des cas Covid-19 engagent chacun, selon ses possibilités, à prendre ses responsabilités pour contribuer à limiter les conséquences de cette pandémie. Personnellement, je me suis inscrit pour une troisième dose et voterai oui à la loi Covid afin de prolonger les mesures d’aides prévues.