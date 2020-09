Suisse – Votations: la participation devrait être forte dimanche Les villes de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Lausanne ont déjà enregistré une participation au vote par correspondance supérieure à la moyenne.

Les électeurs ont été nombreux à renvoyer leur bulletin de vote par la Poste (image symbolique). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un taux élevé de participation se dessine pour les votations fédérales de dimanche. Un nombre supérieur à la moyenne d’enveloppes de vote a jusqu’ici été renvoyé dans les villes suisses.

Les villes de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall et Lausanne ont toutes enregistré une participation au vote par correspondance supérieure à la moyenne, selon un sondage mené par Keystone-ATS.

En Suisse romande, Lausanne enregistrait jeudi matin un taux de participation d’environ 36% pour les résidents de la ville, indique la préposée au registre civique Catherine Philipona. Par rapport à la dernière votation comparable, le 19 mai 2019, la tendance est à une hausse de la participation.

A Genève, le taux de participation était de 35,3% à quatre jours du scrutin. Contactée, la Chancellerie d’Etat qualifie ce taux de «bon». Elle remarque que de manière générale, les électeurs votent plus tardivement lorsqu’il y a beaucoup d’objets, ce qui est le cas pour cette votation.

Berne espère une participation de 60%

Mercredi, la ville de St-Gall enregistrait un taux de participation au vote par correspondance de 40%, supérieur à la moyenne. A titre de comparaison, la participation n’a été que d’environ 29% lors des votations de septembre 2016, qui réunissait également objets fédéraux et élections municipales.

A Bâle également, le taux de participation lors des dernières votations était nettement inférieur. Il s’élevait à 27% en novembre 2019 et à 33% en février, contre environ 40% actuellement, ont indiqué les autorités de la ville.

Les villes de Zurich, Berne et Lucerne ont également fait état d’un taux de réponse «sensiblement plus élevé» que lors des dernières votations. Lucerne table sur une participation totale de 56% d’ici dimanche et Berne même jusqu’à 60%.

Les thèmes intéressent

Cette forte mobilisation est certainement liée aux sujets de vote, «qui intéressent de nombreux citoyens», estime Thomas Zumbühl, responsable des élections et des votes de la ville de Lucerne. «La votation comprend cinq objets, avec des thèmes qui intéressent les gens», renchérit Mme Philipona.

Une grande partie des habitants des villes votent généralement par courrier. A Saint-Gall, l’expérience montre que la proportion du vote par correspondance se situe entre 98 et 99%. A Lucerne, ce chiffre est même de plus de 99%.

De nombreuses villes ont en outre recommandé aux électeurs de voter par correspondance, en raison de la pandémie de coronavirus. Cette hausse des bulletins envoyés pourrait ainsi compenser une baisse du vote à l’urne, ce qui nuancerait quelque peu les attentes d’une participation plus forte.

ATS/NXP