Votations

Un vote prometteur

C’est de justesse, et grâce au vote des cantons, que l’intégrité et la liberté des multinationales ont été sauvées. En fait, ce n’est pas seulement notre économie universelle qui a triomphé, mais aussi l’écologie, la justice sociale et surtout la vérité. Soyons donc reconnaissants à nos élites désintéressées dont le valeureux combat a eu raison d’une initiative délirante.

En récompense de leur admirable sagesse et surtout de leur courage, les Suisses auront bientôt le privilège d’être ouvertement dirigés, comme le reste du monde, par la Goldman Sachs et ses acolytes, garants de la prospérité et de la paix sociale pour tous. Il est grand temps que l’efficacité de la loi du marché remplace l’incurie de notre démocratie. La finance n’a que faire des jérémiades et des perdants.