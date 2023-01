«J’ai voulu me présenter au Conseil communal mais il n’y avait plus de place sur la liste d’entente… dès lors, je ne me suis pas présenté.»

«Et toi, tu te présentes sur la liste d’entente 1 ou 2?»

Ces phrases, entendues durant les élections communales de 2021, m’interpellent. Comment est-ce possible qu’il n’y ait plus de place sur une liste d’entente?

«Les communes avaient raison et les calculs de certains partis se sont avérés être un échec cuisant.»

Cette subtile distorsion de notre système électoral découle d’une modification de la Constitution vaudoise en 2011. Celle-ci rend obligatoire, dès 3000 habitants, d’élire les conseils communaux au scrutin proportionnel. Certains partis ont soutenu cette initiative, pensant pouvoir recruter à peu de frais de nombreux membres. Ils évoquaient l’intégration des nouveaux citoyens, certains qu’ils seraient plus à l’aise de se dévoiler dans nos communes sous une bannière politique que par leur personnalité.

De leur côté, les communes ne partageaient pas cet enthousiasme, sachant que leurs administrés n’étaient pas politisés et ne souhaitaient, pour la plupart, pas l’être. Le bilan que l’on peut tirer dix ans après est simple: les communes avaient raison et les calculs de certains partis se sont avérés être un échec cuisant. Pire encore, certaines communes doivent se contorsionner pour établir leurs listes.

Cette situation concerne les communes, une trentaine, qui élisent uniquement (ou presque) une liste d’entente communale. Ces listes sont plafonnées au nombre de sièges à pourvoir, c’est-à-dire que pour 50 sièges, il n’y a que 50 noms par liste, pas un de plus. Dès lors, nous assistons à des bricolages, tels que des fermetures de listes menant à des élections où les dés sont pipés (on ne vote même pas, vu qu’il y a 50 candidatures pour 50 sièges) ou à des doublements de listes dont l’équité n’est absolument pas garantie, tant la répartition des candidats sur les deux listes pourrait déséquilibrer les résultats.

La question que nous devons nous poser est la suivante: «Acceptons-nous que l’élection d’organes législatifs, fondements de notre démocratie, fasse l’objet de bricolages locaux?» Par ailleurs, on peut se demander quelle image nous donnons en légiférant ainsi.

Plafonnement à supprimer

En discutant avec différentes personnes élues dans des communes de moins de 3000 habitants, leur opinion est la plupart du temps très opposée à leur politisation. Dès lors, ma proposition est assez simple et pragmatique. Pour les prochaines élections communales, en 2026, je propose d’ôter le plafonnement inutile du nombre de candidats sur les listes pour les conseils communaux. Ainsi pourrait-on résoudre ces problèmes sans remettre en cause le décompte des voix à la proportionnelle, garant de l’accessibilité aux législatifs communaux pour les listes minoritaires.

Nous souhaitons toutes et tous stimuler l’intérêt pour la chose publique. Cette volonté passe par l’attractivité de l’échelon le plus accessible de notre démocratie, le Conseil communal!

Jerome De Benedictis Afficher plus Syndic d’Échandens, député Vert’libéral, membre de la Commission des finances

