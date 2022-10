Mérites sportifs vaudois – Votez pour les athlètes de l’année! Il est l’heure de désigner la sportive, le sportif et l’espoir 2022 parmi les neuf candidatures retenues. Les lauréats seront connus le 23 novembre à Vevey. Romaric Haddou

Neuf athlètes, répartis en trois catégories, sont nommés pour leurs bonnes performances entre le 1 er septembre 2021 et le 31 août 2022 (de g. à dr. et de haut en bas): Zoé Claessens (BMX), Morgane Métraux (golf), Fanny Smith (skicross), Guillaume Dutoit (plongeon), Jovian Hediger (ski de fond), Loïc Gasch (saut en hauteur), Caroline Ulrich (ski-alpinisme), Binta Ndiaye (judo) et Lucie Amiguet (badminton). Florian Cella/Patrick Martin/Keystone/DR

Les mérites sportifs vaudois 2022 seront décernés le mercredi 23 novembre à Vevey et il est l’heure de voter! Le public est invité à se prononcer dès aujourd’hui pour la sportive, le sportif et l’espoir de l’année. Neuf athlètes (trois par catégorie) ont été retenus par le jury pour leurs bons résultats entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.

BMX, skicross et golf

Dans la catégorie «sportive de l’année», on retrouve la championne de BMX Zoé Claessens (née en 2001) qui a pris la deuxième place des Championnats du monde et a signé deux victoires en Coupe du monde. En face d’elle: la skieuse cross et lauréate de l’an dernier, Fanny Smith (1992). Cette dernière a obtenu la médaille de bronze aux JO de Pékin et a terminé deuxième au classement général de la Coupe du monde. Finalement, la golfeuse Morgane Métraux (1997) est en lice après sa victoire à l’Open d’Italie et sa dixième place au Queen City Championship.

Plongeon, saut en hauteur et ski de fond

Pour le «sportif de l’année», il faudra départager le plongeur Guillaume Dutoit (1990), le sauteur en hauteur Loïc Gasch (1994) et le skieur de fond Jovian Hediger (1990). Le premier s’est classé quatrième des Championnats d’Europe (en individuel 3 m) et quatrième des Championnats du monde (en synchro 3 m). Le deuxième a terminé deuxième des Championnats du monde indoor. Le troisième a pris la huitième place en relais aux JO de Pékin.

Badminton, judo et ski-alpinisme

Finalement, les trois espoirs en lice sont des femmes. Lucie Amiguet (2004), troisième aux Championnats d’Europe U19 (en double) de badminton. Binta Ndiaye (2004), troisième des Championnats du monde U21 de judo en 2021 puis 2022. Caroline Ulrich (2002), quatre médailles d’or aux Championnats du monde U20 et première du classement général de la Coupe du monde U20 en ski-alpinisme.

Le vote populaire compte pour 40%, le vote du jury composé de journalistes compte pour 60%. À noter que lors de la cérémonie, la meilleure équipe, le meilleur club et la dirigeante ou le dirigeant de l’année seront également récompensés.

Vote en ligne: www.meritessportifsvaudois.ch

