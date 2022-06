J’ai 60 ans et devrai travailler jusqu’à 65 si le projet AVS 21 est accepté en votation populaire.

C’est la troisième fois de suite que je me mobilise contre une réforme de l’AVS injuste, antisociale et sexiste, visant principalement à élever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Infirmière, une denrée rare sur le marché du travail, j’ai récemment cumulé quatre mois de chômage, en dépit de nombreuses réponses à des offres d’emploi. Ces quatre mois sont toutefois insignifiants par rapport à la dure réalité des femmes exerçant une profession moins recherchée. Après de nombreux refus, elles arrivent souvent en fin de droits avec une inquiétude énorme pour leur quotidien à venir, ont des soucis financiers, se sentent honteuses et exclues de la société, alors qu’elles ont travaillé dur toute leur vie.

«Les mesures transitoires prévues dans la réforme ne sont qu’une profonde arnaque.»

En fin de carrière, beaucoup de femmes sont confrontées au chômage de longue durée, ont des problèmes de santé, se font licencier ou n’ont d’autre choix que de s’arrêter de travailler en raison de la pénibilité de leur emploi! Vouloir nous imposer de travailler une année supplémentaire est une aberration!

Prétextant l’égalité, on nous demande d’accepter AVS 21. Or, les inégalités salariales continuent de se creuser, les rentes des femmes sont 37% inférieures à celles des hommes, elles assument encore gratuitement la majeure partie du travail domestique, éducatif et de soins aux proches et les professions dites féminines sont dévalorisées.

Économiser 10 milliards sur le dos des femmes est inacceptable.

La rumeur selon laquelle AVS 21 ne concernerait pas les femmes nées avant 1969 est un leurre. Nous sommes toutes concernées et les mesures transitoires prévues dans la réforme ne sont qu’une profonde arnaque.

Facile de soutenir AVS 21 lorsque, pour faire carrière et pouvoir se payer une retraite anticipée, on s’est appuyé sur le travail de celles qui ont nettoyé, se sont occupées de nos enfants et ont pris soin de nos proches à notre place, en échange d’un salaire misérable et dans des conditions difficiles. Nous aussi, nous avons le droit de partir à la retraite en bonne santé!

Besoins vitaux à couvrir

L’AVS se porte bien. En 2021, elle a bouclé ses comptes sur un excédent de 2,6 milliards. Il est inadmissible que dans un pays aussi riche que la Suisse, autant de retraités n’arrivent pas à vivre décemment, alors que l’AVS devrait en principe couvrir les besoins vitaux.

Il est grand temps que nos politiciens voient la réalité des gens qui les ont élus. Ce dont nous avons besoin, c’est un renforcement de l’AVS, non son démantèlement. En ce sens, soutenons l’initiative sur la BNS et engageons-nous pour la mise en place d’une 13e rente AVS!

J’appelle tout le monde, qu’importe l’âge, à nous rejoindre dans cette lutte: si AVS 21 passe la rampe, ce sera ensuite 66, voire 67 ans pour toutes et tous. Il n’en est pas question.

Alors mobilisons-nous le 14 juin et votons non à AVS 21 le 25 septembre!

Marie-Odile Heim Afficher plus Infirmière

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.