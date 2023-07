Un été au zénith (10/41) – Votre éden à l’épreuve du changement climatique Entre des étés caniculaires et des hivers qui restent rigoureux, penser son jardin devient un vrai casse-tête dans nos contrées. Conseils verts de trois spécialistes pour planter futé. Sylvain Muller

Prise en Provence, cette image symbolise ce vers quoi nos jardins pourraient évoluer. Getty Images/iStockphoto

Le soleil tape fort ces jours. Dans de nombreux jardins, les gazons commencent à imiter les blés en se parant d’une belle teinte dorée qui fait toutefois, là, le malheur de leur propriétaire. «Oui, les jours des pelouses sont comptés», confirme Pierre Nessmann, l’auteur de «Mon jardin s’adapte au changement climatique» paru il y a deux ans. Et de prédire des changements importants autour des maisons: «Ce que nous considérions hier comme un jardin négligé est en train de devenir un jardin vertueux: plus diversifié et plus sauvage pour être plus résilient. Et la biodiversité en profiter aussi!»

Cet architecte-paysagiste français ayant réalisé une partie de ses études au Centre horticole de Lullier (GE) observe depuis de nombreuses années l’évolution des conditions météorologiques et leurs retombées sur les jardins. Il avait d’ailleurs publié un premier ouvrage sur le sujet en 2008, dont la sortie était toutefois passée inaperçue. «Mais M. et Mme Tout-le-monde commencent à se rendre compte de ce que nous observons dans le métier depuis une quinzaine d’années: désormais, les pins parasols et les cyprès poussent très bien au centre de la France!»

Hivers encore rigoureux

Face à l’augmentation des pics de chaleur et à l’allongement des périodes de sécheresse, ces mêmes M. et Mme Tout-le-monde pourraient penser qu’il va suffire de planter des espèces méditerranéennes pour pouvoir continuer de bénéficier d’un écrin végétal autour de chez soi. «Mais ce n’est malheureusement pas si simple, corrige le professionnel. Si ces plantes se plaisent désormais sous nos latitudes en période estivale, elles apprécient beaucoup moins nos hivers, qui peuvent encore être assez rigoureux. Le climat se réchauffe d’environ un demi-degré par décennie, mais lorsqu’on est éloigné de la mer, il reste continental.»

Pour Pierre Nessmann et les personnes se préoccupant de ces problématiques, les plantes à aller chercher pour apporter des solutions végétales à nos jardins se trouvent donc bien dans le périmètre méditerranéen, mais en altitude. «Les pépiniéristes travaillent sur des plantes poussant en Corse ou en Grèce, mais bien au-dessus du niveau de la mer; dans des conditions qui, sur l’année, se rapprochent plus de ce qui nous attend ici.»

Mélanger des solutions

Outre le choix des plantes, c’est l’ensemble de la conception et de l’entretien du jardin qu’il faut repenser. Pour remplacer les gazons uniformes, l’architecte-paysagiste propose à ses clients un mélange de solutions. «On peut garder des espaces en pelouse et en laisser d’autres en prairie. Les plantes tapissantes peuvent aussi offrir des solutions pour garder un espace dégagé, sans toutefois que l’on puisse marcher dessus. Enfin, pour les zones du jardin les plus utilisées, une surface de sable ou de gravier, donc perméable, peut aussi être une solution. Mais il faut oublier le jardin minéral, dont le degré de biodiversité est quasiment de zéro.»

Patron de l’entreprise Krebs Paysagistes à Blonay, cofondateur de la Fondation Hortus, art et culture des jardins et conférencier occasionnel, Stéphane Krebs explique à quel point la gestion de l’eau devient le critère de référence influençant la conception des jardins.

Patron de Krebs Paysagistes, Stéphane Krebs explique à quel point la gestion de l’eau devient importante dans le jardin. ODILE MEYLAN – Archives

«Le choix de plantes plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse est très important, mais le contexte dans lequel on les plante au moins autant. Désormais, en concevant un jardin, on pense ombrages et strates de végétation. Et plantations en groupe, car, même si on peut avoir l’impression que les végétaux vont se disputer les ressources, ces derniers sont plus résilients que des plantes isolées.»

«Désormais, en concevant un jardin, on pense ombrages et strates de végétation.» Stéphane Krebs, patron de Krebs Paysagistes et cofondateur de la Fondation Hortus

Une attention particulière est aussi portée au sol. «Un sol sain et aéré absorbe mieux les abondantes chutes de pluie et permet à l’eau de remonter par capillarité en cas de sécheresse», explique le spécialiste. Le paillage avec des déchets de taille, de tonte ou des feuilles mortes enrichit le sol, mais contribue également à limiter l’évaporation. «Tout comme le binage régulier, qui limite le ruissellement», ajoute Stéphane Krebs.

Récupérer l’eau de pluie

Enfin, il faut récupérer l’eau de pluie ou faciliter son infiltration dans le sol partout où cela est possible. «Une allée en gravier ou une terrasse en pavés filtrants le permet. On peut aussi, par exemple, créer des noues (ndlr: petit fossé allongé inondable) en aval des descentes de chenaux.»

La rareté croissante de l’eau – et l’augmentation de son prix! – incite à la pose de récupérateurs d’eau de pluie, à la création de biotopes et, de manière plus générale, à une utilisation plus efficace de cette ressource. «Les arrosages systématiques sont à proscrire, estime Stéphane Krebs. Notamment parce qu’une pelouse arrosée tous les jours quinze minutes ne va pas développer de racines profondes pour aller chercher l’eau. Résultat, le jour où il en manque, elle ne va pas tenir longtemps.» Les systèmes d’arrosage au goutte-à-goutte et les cuvettes au pied des arbres favorisent par contre une utilisation efficace de l’or bleu.

Nature de retour

Toutes ces mesures paraîtront rébarbatives à certains, mais ces nouvelles habitudes peuvent réserver de jolies surprises… même pour les professionnels aguerris. Une anecdote racontée par Stéphane Krebs l’illustre joliment: «Dans le jardin de ma maison, il y a un coin dont je ne me suis pas du tout occupé ce printemps par manque de temps. Eh bien, c’est là que j’ai récemment découvert pour la première fois des vers luisants. J’ai donc décidé d’entretenir ce secteur de manière différenciée: quand on laisse plus de place à la nature, elle se réapproprie très rapidement ces nouveaux espaces.»

Une nouvelle philosophie Isabelle Erne et son compagnon Yves Mouquin, dans un des jardins qu’ils entretiennent à Romainmôtier. Florina Cella – Archives Biologiste, journaliste et passionnée de jardins, Isabelle Erne a publié plusieurs petits ouvrages sur le sujet, dont le dernier en date – l’an passé – intitulé «Les jardins & le sec». Cultivant plus de 1200 espèces avec son compagnon Yves Mouquin du côté de Romainmôtier, dans des conditions «séchardes» telles que de nombreuses régions de notre canton devraient en connaître à l’avenir, elle appelle à une évolution des mentalités. «Pour nous adapter à l’évolution climatique, il va falloir tâtonner, faire confiance la nature, ne pas s’acharner à maintenir des plantations qui ne sont plus adaptées. Nous devons accepter le changement et composer avec.» Un mantra que les forestiers et agriculteurs appliquent d’ailleurs déjà depuis un certain temps, misant sur la diversité des cultures pour voir émerger les solutions les plus adaptées. «Semer en place plutôt que d’acheter des plantons permet de faire une première sélection, explique Isabelle Erne. Les plantes qui parviennent à pousser et se développer toutes seules seront souvent mieux adaptées aux conditions de l’endroit qu’une jeune plante ayant démarré sa vie ailleurs.» Ce concept peut être poussé plus loin en laissant la nature gérer seule le problème, au moins dans certaines parties du jardin. «On peut laisser venir ce qui se ressème et pousse naturellement et se contenter d’éliminer les plantes qui, pour une raison ou une autre, sont indésirables à tel ou tel emplacement. Et renoncer à tout arrosage», conseille la passionnée vivant dans un enchantement des fleurs de toutes sortes.

Quelques idées de plantes résistantes Six végétaux indigènes adaptés à la chaleur et à la sécheresse qui s’épanouiront dans nos jardins. En haut (de g. à dr.): érable champêtre, aubépine et charme-houblon. En bas (de g. à dr.): sauge, charme commun et euphorbe petit-cyprès. Sources diverses Végétaux indigènes Érable champêtre, charme commun, charme-houblon, pin sylvestre, aubépine, épine-vinette, genévrier, pin, thym, romarin, sauge, euphorbe, sempervivum, orpin, joubarbe. Arbres Pin, cèdre, cyprès, chêne vert, chêne rouvre, micocoulier de Provence, platane à feuilles d’érable, mûrier à feuilles de platane, savonnier, arbre de Judée, paulownia, zelkova du Japon. Arbustes Vitex, caryoptéris, genêt d’Espagne, genêt à balai, arbre à perruque, olivier de Bohême, genévrier, osmanthe, céanothe, lilas des Indes. Arbres fruitiers Abricotier, figuier, néflier du Japon. Vivaces Lavande, euphorbe, sempervivum, orpin, germandrée, asphodèle, phlomis, achillée, erigeron, bleuet, échinacée, sarriette, origan.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.