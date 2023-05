Fête du travail – Votre métier est-il en train de disparaître? En ce 1er Mai, le World Economic Forum publie une étude d’envergure sur l’évolution des métiers en Europe et dans le monde. Si le numérique explose, il en va de même pour le développement durable. Joel Espi

Selon le WEF, le domaine du numérique est vecteur de changements importants, mais également créateur d’emplois. Getty Images/iStockphoto

C’est un mouvement inexorable. À cause de la numérisation croissante de notre société, le monde du travail subit d’importants bouleversements. C’est ce que démontre une étude publiée ce lundi par le World Economic Forum (WEF), à la veille d’un sommet sur la croissance économique mondiale organisé à Genève mardi et mercredi, et auquel plusieurs ministres de l’économie vont assister.