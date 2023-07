Bilan et images de la 46e édition – Vous aimez Paléo? Alors faites des bébés! Musique, animations, nourriture variée, bonne humeur et vie sociale: au palmarès entièrement satisfait du festival nyonnais, il ne manquait qu’un fait divers attendrissant. Fabrice Gottraux

1 / 1 Le public de la Grande Scène lors du concert de la Martin Garrix le vendredi 21 juillet. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Il a fait beau, les concerts étaient bons. Les spectateurs rentrent chez eux parfaitement ravis. En 2023 comme à chacune des précédentes éditions (à peu de chose près, car même la pluie, absente cette année à l’heure où nous bouclons, ne saurait entamer l’humeur des organisateurs), Paléo conclut une édition sans fausse note, c’est comme cela qu’on dit, sans blague.

Dimanche 23 juillet, au terme de cette 46e édition montée en sauce du 18 au 23 juillet, Daniel Rossellat, patron omnipotent du très grand open air vaudois, s’est félicité d’à peu près tout ce que la manifestation sait gérer: la programmation artistique, les toilettes, désormais mixtes, la mobilité aussi – le vélo est à la hausse, nous dit-on – et on en passe. Surtout, les foules se déplacent comme un seul homme (on devrait dire: comme une seule femme, car elles sont majoritaires dans la consommation culturelle, réalité statistique). Et si, en plus, la billetterie affiche toujours complet longtemps avant l’ouverture du site, alors, c’est vraiment réussi.

Tous égaux dans le pipi

Citons, en vrac, quelques mots encore du bonheur entrepreneurial: «Très belle vendange, très grand cru, beaucoup de cépages différents, public fidèle, qui se renouvelle, ouvert, curieux.» Métaphore viticole de circonstance. Daniel Rossellat est un épicurien, certes, mais avant tout un enfant du pays, qui sait distinguer un tracteur d’un transpalette, et La Tiaffe de La Batoille, des bouteilles gouleyantes, pardi.

Pour la suite, rendez-vous en 2024 du 23 au 29 juillet. Rien de plus à dire. Non. Si? La mixité dans les waters fait encore débat. Esprit d’époque, querelle parfois pour ainsi dire mythologique entre la mâle vessie et son pendant féminin. Certes, tous les zizis et les kikis ne se ressemblent pas tout à fait – et encore, les embryologues nous le rappelleront à bon escient, ce sont en quelque sorte les mêmes tissus pliés différemment (métaphore bricolage). Mais le pipi, lui, ne connaît aucune frontière de genre.

«Un bébé est né à Paléo?» «Ça fait longtemps que j’espérais ça.» Daniel Rossellat, patron du Paléo Festival Nyon, à l’heure du bilan de la 46e édition, dimanche 23 juillet

Et le parking autos qui pourrait devenir payant? Sujet épineux. Faire se déplacer près de 40’000 personnes chaque soir, plus les 10’000 membres d’équipage du festival, dont 5500 bénévoles, cela fait du monde sur les routes. Ici, une mention s’impose à propos d’un autre bilan, carbone bien entendu: les voitures, ça pue, et ça pollue. Fort heureusement, la jolie navette du Nyon-Saint-Cergue fonctionne impeccablement, en plus il fait frais dedans.

Sauf que le petit train n’est pas extensible: «Pour que tout le monde vienne avec les transports en commun, on est en limite de capacité.» D’accord pour le trajet de Nyon à la plaine de l’Asse. Mais depuis Genève? Depuis Lausanne? «Le prix du trajet, c’est la politique des CFF, pas la mienne.» Botté en touche. Quand Rossellat met sa chemise carrelée pour Paléo, il ne se mêle pas de politique. Ou bien?

Mais s’il y a une chose qui émeut particulièrement le maître de céans, c’est – qui aurait pu le deviner – la naissance d’un enfant sur le site du festival. «Ça fait longtemps que j’espérais ça.» Le nourrisson aura-t-il un abonnement à vie? «On va tenir notre promesse», sourit le taulier. Qui conclut sa tirade d’un trait d’humour: «Cette année, on aura eu 250’000 et un festivaliers.» Chou.

Vue générale sur la Grande Scène de Paléo, vendredi 21 juillet, durant le concert de Bigflo & Oli. BASTIEN GALLAY

Sinon, on vous le dit déjà mais ce n’est plus vraiment de la primeur, le Village du monde en l’an 2024 sera consacré aux Balkans. C’est festif, ça rameute facile. Plus évident que la thématique Brésil de cette année, superbe affiche au demeurant, mais parfois, trop souvent peut-être, désertée par les Paléotiers qui avaient tant à faire entre la Grande Scène (Louise Attaque, Rosalía, Martin Garrix, Aya Nakamura, Damso, entre autres) et cette excellente «seconde», la scène Véga (Pomme, Frank Carter & The Rattlesnakes, Maxime Le Forestier, Lorenzo, notamment), qui peut accueillir jusqu’à 20’000 paires d’oreilles dans les champs tout en haut du site.

Maxime Le Forestier était sur la Scène Véga samedi 22 juillet. JOSEPH CARLUCCI

Jacques Monnier, c’est son tour, nous la recommande chaudement. Car, non, les festivaliers ne sont pas des veaux, ils se déplacent de leur propre chef d’un bout à l’autre de cette «petite ville éphémère», ceci pas uniquement pour se ravitailler en nourritures variées et s’abreuver sans compter, également pour écouter de la musique, non moins variée.

Le bilan artistique? Paléo, aujourd’hui comme hier, reste ce reflet estival des rosters, les catalogues que les agents nationaux tâchent de vendre aux salles romandes l’année durant. Des artistes en découverte (explosive Crème Solaire, intrigante mais moins évidente Zaho de Sagasan, que Paléo promeut sur le long terme) aux têtes d’affiche (notez, côté suisse, KT Gorique et Aliose), le rendez-vous nyonnais concentre sur six jours tout ce que le public est susceptible de consommer ailleurs. Ainsi fait d’un Lomepal, qui jouait en avril dernier à l’Arena de Genève, et reviendra au même endroit le 24 novembre prochain.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.