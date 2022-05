Un spectacle rare a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi: la lune s’est teintée de rouge. Une éclipse lunaire totale était visible depuis le ciel suisse. Ce phénomène se produit environ deux fois par an. Il s’agit du moment où la terre passe entre la lune et le soleil, créant ainsi un alignement parfait.

En deux temps

Tous trois sont alignés sur une ligne droite. La lune se trouve à l’extrémité: la terre va projeter un cône d’ombre à l’arrière et va générer le principe de l’éclipse: «Ce phénomène se découpe en plusieurs phases. Il commence par l’entrée de la lune dans la pénombre de la terre. La lune voit alors un soleil partiellement éclipsé. Puis poursuit sa course en entrant dans le cône d’ombre de la terre: c’est le début de l’éclipse totale. Depuis la lune, on ne voit alors plus le soleil», explique Eric Achkar, Président de la société astronomique de Genève.