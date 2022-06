Dans les vignobles – Vous dégusterez bien un peu de culture! La 2e cuvée du festival Vigne & Culture coulera à flots dès le 16 juin. Au menu, des sets d’humour et de musique autour d’un repas. Avant-goût. Natacha Rossel

Le festival Vignes & Culture présente sa deuxième cuvée, de mi-juin à fin août, dans une épéclée de domaines viticoles de Suisse – mais aussi de Belgique. Le principe est simple et sans chichi: chaque soir, un ou une artiste se produit devant un public qui se sustente de produits du terroir. Avec un verre de blanc et/ou de rouge.

À lire aussi Abo Festivals sauvages Constellation de théâtres et spectacles dans les vignes De Vullierens à Villeneuve, de Chexbres à Concise, plusieurs domaines vaudois ouvrent leurs portes. Au menu, des bouchées d’humour au cœur des vignobles avec Sandrine Viglino, Carlos Henriquez, Pierre Aucaigne, Bruno Coppens et Blake Eduardo. Mais aussi des sets musicaux avec la guitariste et chanteuse Éliane Ahmerd, le melting-pot de jazz, swing, rhythm’n’blues et chanson française d’Ô de mon chéri, la rappeuse Awori, la violoncelliste Domitille Jordan et le musicien acoustique Komokino.

Décapsulé l’an dernier, le festival Vignes & Culture a été créé dans le but de faire connaître les domaines viticoles et de proposer des événements en extérieur. Au cours de l’été 2021, 2500 spectatrices et spectateurs sont venus partager des bons produits et consommer de la culture dans les vignobles romands et belges lors d’une cinquantaine de repas-spectacles. La formule a l’air de séduire: le festival espère remporter le Prix de l’œnotourisme suisse 2022 dans les catégories «Art & Culture» et «Découvertes & Innovation».

