Procès en appel – «Vous n’avez fait qu’un tout petit bout de prise de conscience» Sophie était jeudi devant les juges cantonaux, pour une révision de son jugement demandée par le Ministère public. Les magistrats l’ont placée face à ses contradictions. Flavienne Wahli Di Matteo

Sophie a tenté de rester stoïque face au feu nourri des questions des juges. Mais en fin d’une audience où elle a senti sa parole mise en doute, les larmes ont fini par jaillir. Gilles-Emmanuel Fiaux

Jeudi matin, quelques heures avant son procès en appel, Sophie*, qui a accepté de partager son parcours pénal avec «24 heures», a appris une mauvaise nouvelle. Son papa a été admis aux soins intensifs. Ce n’est pas le seul choc que la trentenaire vaudoise aura à encaisser au cours de cette journée. Car dès l’ouverture des débats, les juges cantonaux laissent transparaître tout le mal qu’ils pensent du jugement de première instance.

En juin, le Tribunal criminel de l’Est vaudois avait abandonné l’accusation de tentative de meurtre et retenu seulement des lésions corporelles simples qualifiées contre son compagnon. Un verdict contesté par le Ministère public, insatisfait de cette décision et de la peine de 20 mois d’emprisonnement, alors que six ans étaient requis.