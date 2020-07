Signé Lausanne – Vous prendrez bien un bouquin ou une absinthe? Le Vestibule a ouvert fin février à la Cité. Il se revendique premier «bar caché» de la ville. Cécile Collet

«The place beyond the books» Randy Schaller (à g.) et Andrés Lizano ont créé et gèrent Le Vestibule avec Olivier Sutter (absent). Florian Cella

Tiens, il y a un nouveau bouquiniste à la Cité! L’amoureux de vieux livres sera surpris lorsqu’il aura passé la porte du Vestibule. Là, trois patrons proposent davantage de cocktails que de romans. «Nous sommes des amis de plus de quinze ans et ce projet grandissait dans notre tête depuis longtemps», raconte Randy Schaller, associé d’Andrés Lizano et Olivier Sutter. L’idée: ouvrir un bistro qui ne soit pas juste un bistro, mais quelque chose de nouveau. «Quand on parlait de faire un bar, je l’imaginais à la Cité, continue-t-il. À deux pas de la cathédrale, c’était inespéré!»