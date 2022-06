Vols annulés – Vous subissez la panne Skyguide? Voici comment vous faire rembourser La fermeture de l’espace aérien suisse, ce mercredi matin, a fortement chamboulé les voyages. Voici vos droits. Sébastien Jubin

À l’aéroport de Genève, à cause de la panne informatique chez le contrôleur aérien Skyguide, les voyageurs n’ont pu que subir l’annulation des vols à la chaîne. (Photo by Fabrice COFFRINI/AFP) AFP

Depuis 2004 et le règlement européen, les voyageurs bénéficient de nombreux droits lorsque le voyage ne se passe pas comme prévu. Ce règlement «vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers». Vol annulé? Dérouté? Retards? Surréservation? Ces situations peuvent justifier un remboursement et/ou une indemnisation.

La législation européenne le stipule: «Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.» Et notamment en cas de risques liés à la sécurité ou de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol. C’est précisément ce qui s’est passé ce mercredi avec la panne informatique rencontrée par Skyguide et la fermeture de l’espace aérien helvétique. Très concrètement, vous pouvez prétendre à une indemnisation en cas d’annulation du vol ou s’il présente un retard d’au moins deux heures.

Les voyageurs qui s'estiment lésés n'ont aucun intérêt à saisir la justice, car les frais seront souvent beaucoup plus élevés que la valeur des billets d'avion. Il convient donc de dénoncer les cas auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), chargé de contrôler que les compagnies aériennes appliquent correctement la législation. La compagnie doit rembourser De manière générale, en cas d'annulation indépendante de la volonté de la compagnie aérienne, elle est tenue de rembourser les clients. Elle ne doit pas le faire au moyen d'un avoir, comme un bon d'échange par exemple. Les passagers peuvent d'ailleurs s'y opposer, car en cas d'acceptation d'un avoir, il ne sera plus possible, par la suite, d'exiger un remboursement du billet d'avion. Cette obligation légale s'applique pour tous les vols au départ ou à destination de l'Europe. Si, malgré tout, on opte pour un bon, il convient d'être attentif à sa durée de validité.

«Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes.» Règlement européen sur les voyages en avion

En temps normal, les compagnies sont tenues de procéder au remboursement dans un délai de deux semaines. Et c’est donc l’OFAC, l’autorité de surveillance, qui gère les recours en cas de non-remboursement. Depuis le début de la pandémie, il faut néanmoins compter environ six semaines avant de déposer un recours.

Comment faire?

Avec la crise sanitaire et l’explosion des annulations, les procédures se sont simplifiées. Les compagnies, dont Swiss, ont mis en ligne les formulaires idoines pour obtenir un remboursement le plus rapidement possible.

À noter que lorsque la réservation a été faite auprès d’un intermédiaire, la situation peut se compliquer. Si vous avez acheté votre billet sur une plateforme qui regroupe les offres de plusieurs opérateurs, ou par une agence de voyages, votre demande de remboursement devra être placée auprès de cet intermédiaire, qui contactera la compagnie aérienne. C’est pourquoi la Fédération romande des consommateurs déconseille fortement de réserver ses tickets par le biais des vendeurs en ligne.

Enfin, l’OFAC conseille fortement de ne pas avoir recours à des sites qui proposent d’effectuer les demandes de remboursement à votre place, car ils prennent d’importantes marges, entre 25 et 40% du montant de l’indemnisation en cas de réussite des démarches. Sachez qu’afin de mettre un terme à cette pratique et de garantir la protection des passagers, l’office fédéral exige des pièces justificatives supplémentaires lorsque les plaintes sont déposées par ces intermédiaires.

