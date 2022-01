CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Vous toussez fort, Madame 10 x 2 places offertes pour la représentation du jeudi 20 janvier 2022 à 19h, à La Grange-UNIL.

Vous toussez fort, Madame Z-LO Images

À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, le projet Rire avec Molière? porté par les universités de Lausanne, Genève et Fribourg ouvre un débat sur les conditions historiques et esthétiques du rire. Le spectacle Vous toussez fort, Madame est un hommage à l’extrême plasticité et mobilité des grandes comédies de Molière. On pourrait croire que celles-ci fonctionnent toutes seules, que les intrigues sont aussi universelles que leurs personnages. Matthias Urban et ses comédien·ne·s jouent au contraire sur ce qui permet à un texte comme Tartuffe de «muter» sans cesse. Sur ce qui, entre les mots et entre les corps, est susceptible d’irriter spécifiquement leurs contemporain·e·s, de les faire tousser encore…

La Grange, du 20 au 29 janvier 2022

Mise en scène Matthias Urban

Par la Compagnie Générale de Théâtre

