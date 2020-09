C’est le sujet de la semaine. Vous avez forcément entendu les chercheurs suisses qui demandent que l’on fasse beaucoup plus de tests. C’est aussi ce que vous conseillez?

Non, je préférerais qu’on teste en priorité les personnes symptomatiques et qu’on se contente de tester les gens asymptomatiques qui sont obligés de passer par là, par exemple parce qu’ils doivent prendre un avion et que les compagnies aériennes réclament ces attestations. Mais je ne crois pas que tester tout le monde fasse sens.