Webradio en péril – Voxinox cherche une nouvelle impulsion Basée à Aubonne, «la radio des inoxydables», qui fait revivre les voix mythiques de la RSR, est à la peine. Son fondateur souhaite créer une association. Yves Merz

Dans son studio à Aubonne, Patrick Riganti, fondateur et animateur de la webradio Voxinox. Florian Cella/24Heures

Le studio de Voxinox est niché dans une maison du vieux bourg à Aubonne, chez Patrick Riganti. Réalisateur radio à la RTS depuis trente-six ans, cet as de l‘informatique, musicien amateur versé dans le rock et DJ expérimenté, a fondé cette webradio suite à une discussion avec Anne Baecher (ndlr: ancienne animatrice de «La Soupe») au bar de la Radio romande en 2006. «Elle regrettait qu’au départ à la retraite, les animateurs tombent dans le silence d’un jour à l’autre, se souvient Patrick Riganti. Du coup, je me suis dit qu’on allait leur offrir un espace d’expression.»