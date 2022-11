Acquittement annulé en grande partie – Voyage à Abu Dhabi: Pierre Maudet doit être condamné Le Tribunal fédéral admet l’essentiel du recours du Ministère public et annule de fait l’acquittement sur le volet lié au séjour tous frais payés. Fedele Mendicino

Pierre Maudet lors du procès en appel. Lucien FORTUNATI

Dans l’affaire Pierre Maudet, le Tribunal fédéral annule l’acquittement prononcé au début de l’année par la Cour de justice. Le Temps révèle que le recours du Ministère public est admis sur l’essentiel. La cause est renvoyée à la justice genevoise qui devra reconnaître l’ancien ministre coupable d’acceptation d’un avantage et fixer la peine.

L’annulation de l’acquittement sur ce volet vaut également pour l’ex-bras droit de Pierre Maudet, à savoir Patrick Baud Lavigne. Les deux hommes d’affaires à l’origine de l’organisation de ce voyage voient aussi leur acquittement précédent remis en cause.

En revanche, l’acquittement lié au financement d’un sondage, par les hommes d’affaires, en faveur de Pierre Maudet est confirmé. Selon l’accusation, le financement du sondage par les hommes d’affaires, qui sollicitaient régulièrement le ministre et son bras droit, s’inscrivait dans la continuité du cadeau. Le Ministère public n’a pas été suivi sur ce point par le TF.

Rappelons que Pierre Maudet était accusé, tout comme son ancien chef de cabinet, Patrick Baud-Lavigne, d’avoir bénéficié d’un luxueux séjour tous frais payés à Abu Dhabi en 2015 et d’un sondage financé en 2017 par deux hommes d’affaires. Ces derniers, ayant œuvré à la mise en place de ce voyage (évalué à 50’000 fr. pour Pierre Maudet et 10’000 fr. pour Patrick Baud-Lavigne), ont agi, selon le Parquet, durant deux ans auprès de ces deux éminents représentants de l’État dans le but de s’ouvrir les portes de l’administration.

C’est ainsi que l’un d’eux, Antoine Daher, aurait pu faire ouvrir, sans les autorisations requises, l’Escobar, un établissement dans lequel il avait des intérêts. Concernant le second entrepreneur, Magid Khoury, l’accusation estime qu’il a pu notamment obtenir, grâce à ce réseautage, un rendez-vous avec un service de l’État pour promouvoir un projet immobilier.

Avocat d’Antoine Daher, Me David Bitton réagit: «Mon client revendique une fois de plus son ignorance de cette norme pénale mal connue et très peu appliquée. La décision du TF n’est pas totalement injuste pour mon client dont on a retenu en définitive un rôle secondaire et marginal dans l’organisation de ce voyage.»

Développement suit

Fedele Mendicino

