Dans ma rue – Street food d’ici – Voyage dans la terre d’Homère avec The Greek Project Une escapade hellénique, c’est la promesse qu’offre The Greek Project, une petite adresse du quartier Caroline à Lausanne. Maxime Kissou

Le gyros, sorte de kebab grec, est un des plats nationaux de la street food grecque. Pain pita, sauce tzatziki, viande (poulet ou porc), grosses frites, tomates et fines herbes constituent ce sandwich chaud. LAURA CHANTRIAUX / laurachantriaux.ch

Où: rue Marterey 1, 1005 Lausanne.

Quoi: The Greek Project est aussi appelé The Coffee Project. Née des idées d’un collectif d’amis, l’adresse propose les plus classiques des plats grecs, des olives de Kalamata, feuilles de vignes farcies ou encore tzatziki pour l’entrée, aux célèbres salades grecques et autres gyros (le kebab grec) pour les plats principaux, sans oublier les desserts, du yogourt au miel au portokalopita, une pâte filo aromatisée à l’orange.

Le concept se combine avec la partie bar à café, qui propose des breuvages bien serrés, à la grecque. On retrouve d’ailleurs pleins d’ustensiles et de sachets de café dans la partie boutique du magasin pour pouvoir se faire un café grec (d’aucuns diraient turcs) à la maison.

À noter que l’adresse propose plusieurs mets végétariens et véganes, alors que le reste de la carte contient du poulet, du porc ou du bœuf.

Quand: Tous les jours de 11h00 à 21h45.

Combien: Comptez entre 2,50 et 14 fr. pour les entrées, entre 12 et 21,50 fr. pour les plats principaux et 6 à 7 fr. pour les desserts.

Maxime Kissou est journaliste multimédia et il contribue aussi à la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier, ainsi que pour Le Nouvelliste , La Côte et Arcinfo . Plus d'infos

