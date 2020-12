Prix communiqués ultérieurement | 15 jours | Du 18 juin au 2 juillet 2021 – Voyage en terres sud-coréennes Découvrez l'effervescence de Séoul et ce pays à la culture si singulière.

Voyage en terres sud-coréennes DR

Entre temples et petits villages, cette destination du soleil levant vous dévoile ses plus beaux secrets. Passez une nuit dans un hébergement traditionnel: le hanok, permettant de s’immerger et de déguster la gastronomie coréenne (nuit sur matelas futon). Participez à une initiation à la calligraphie ainsi qu’à un spectacle traditionnel.

Programme Afficher plus 1er jour: Départ de Genève

2e jour: Seoul (arrivée)

3e jour: Seoul

4e jour: Seoul – Andong

5e jour: Andong – Haeinsa – Daegu

6e jour: Daegu – Gyeongju

7e jour: Gyeongju – Busan

8e jour: Busan

9e jour: Busan – Boseong – Suncheon

10e jour: Suncheon – Hwaeomsa – Damyang – Gwangju

11e jour: Gwangju – Jeonju

12e jour: Jeonju – Suwon – Seoul

13e jour: Seoul – DMZ – Seoul

14e jour: Seoul (départ)

15e jour: Genève (arrivée) Voir le programme complet

Prix par personne

Prix estimatif par personne en chambre double: Fr. 6000.– à 6500.– TTC

Supplément individuel (en chambre simple): env. Fr. 1000.– TTC

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Les vols internationaux

Les taxes d’aéroport et de sécurité

Tous les transferts en véhicule privé

Tous les trajets selon programme

L’hébergement pour 12 nuits en Corée du Sud en hôtels catégorie 3*

Repas: pension complète

Un guide accompagnateur local francophone à chaque étape

Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus Ce prix ne comprend pas: Les assurances voyage annulation et rapatriement: nous consulter

Toutes les boissons

Tous les déjeuners et dîners non clairement men>onnés précédemment

Les dépenses personnelles & pourboires

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch

Notre partenaire