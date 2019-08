Voyage historique du château d’Oron au Val Müstair

«Bien vivante, l’histoire parvient à faire sortir du silence cette foule de témoins qui peuplent les villes et les campagnes», écrit Yannis Amaudruz en guise d’introduction de son ouvrage «Lieux secrets de l’histoire romande. Balades et découverte du patrimoine». Le résident de Forel, étudiant en master en lettres, nourrit sa passion du passé à travers un blog, «Helvetia Historica», lancé en 2017. «Je vois l’histoire comme un moyen de remettre en cause les évidences. Je m’intéresse à toutes sortes de thématiques dans un esprit de vulgarisation ludique.» Après avoir arpenté la Suisse dans tous les sens, à pied comme en train, le Vaudois a réuni, cette fois dans un livre, sa sélection d’endroits emblématiques et leurs richesses patrimoniales.

Ce n’est pas un guide traditionnel qui prend par la main le lecteur en l’amenant du point A à un point B. Ses analyses historiques, ses anecdotes croustillantes se lisent aussi bien avant qu’après la balade. Chaque proposition décline tout de même des astuces pratiques destinées aux familles. Yannis Amaudruz a privilégié ses coups de cœur. À l’instar de la découverte du plafond étoilé de la maison Supersaxo, à Sion, sur lequel il est tombé lors d’une visite guidée en 2018. «Il y flotte un petit air de palais italien.» L’auteur a dépassé les frontières romandes pour s’aventurer dans le Val Müstair entre les murs du couvent bénédictin Saint-Jean. Dans cette escapade, «le voyage à travers la Suisse est tout aussi saisissant que ce lieu» au destin tumultueux.

En terres vaudoises, c’est le château d’Oron, «souvent dans l’ombre de Chillon ou de Gruyères», qui a reçu ses faveurs. «Il me fascine depuis mon enfance. Et il possède une bibliothèque unique au monde qui contient la plus grande collection de littérature romanesque française – quelque 18'000 livres – de la fin du XVIIIe siècle. Un vrai trésor.»