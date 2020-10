Sur internet, le chant des bois – Voyage sonore dans les forêts de Suisse et d’ailleurs Le Festival des forêts Timber met en ligne une carte contributive d’enregistrements réalisés autour du globe. Avec déjà trois sites suisses. Olivier Bot

Qui ira enregistrer les sons émis dans les bois de Jussy dans le canton de Genève? Georges Cabrera TDG

Lors de la période de semi-confinement, la soudaine baisse d’intensité des bruits urbains nous a rendus sensible au chant des oiseaux et nous a fait apprécier d’autant plus les promenades en forêt, loin de la ville et du monde. Le Festival Timber, qui célèbre chaque année notre relation aux arbres et aux bois, organisée dans la Forêt nationale des Midlands, créée de toutes pièces dans un paysage qui était autrefois celui des mines de charbon et des aciéries en Grande-Bretagne, va présenter l’an prochain un projet mondial qui passe par la Suisse et qui est aujourd’hui en ligne.