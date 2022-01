Santé masculine – Vrai ou faux? Dix idées reçues sur le cancer de la prostate Un spécialiste démêle l’info de l’intox concernant le cancer masculin le plus fréquent en Suisse. Lorraine Fasler

Traitement du cancer de la prostate par ultrasons. IMM-GARO/PHANIE

Il est le cancer masculin le plus fréquent en Suisse et le deuxième le plus répandu dans le monde. Chaque année, environ 6400 nouveaux cas de cancer de la prostate sont détectés dans notre pays. Il est le deuxième cancer le plus mortel, pour la gent masculine, après le cancer du poumon. Une maladie qui touche la santé mais aussi, pour beaucoup, le concept de masculinité, par son influence sur la sexualité et la fertilité.

Le professeur Christophe Iselin, médecin-chef au Service d’urologie et responsable du Centre du cancer de la prostate aux Hôpitaux universitaires de Genève, démêle l’info de l’intox sur cette maladie encore trop taboue.